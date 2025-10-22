NBA: Τα αποτελέσματα της ημέρας στο Gazzetta
Δείτε τα αποτελέσματα της ημέρας (22/10), από την πρεμιέρα του NBA στο Gazzetta.
Το πρόγραμμα της ημέρας (22/10) για την έναρξη της νέας σεζόν στο NBA, είχε συνολικά δύο παιχνίδια. Οι Γουόριορς επικράτησαν των Λέικερς μέσα στο Λος Άντζελες με 119-109 ενώ οι Θάντερ πήραν το μεγάλο «θρίλερ» των δύο παρατάσεων κόντρα στους Ρόκετς με 125-124.
Οι αγώνες της ημέρας στο NBA
@Photo credits: NBA/Getty Images
