Δείτε τα αποτελέσματα της ημέρας (22/10), από την πρεμιέρα του NBA στο Gazzetta.

Το πρόγραμμα της ημέρας (22/10) για την έναρξη της νέας σεζόν στο NBA, είχε συνολικά δύο παιχνίδια. Οι Γουόριορς επικράτησαν των Λέικερς μέσα στο Λος Άντζελες με 119-109 ενώ οι Θάντερ πήραν το μεγάλο «θρίλερ» των δύο παρατάσεων κόντρα στους Ρόκετς με 125-124.