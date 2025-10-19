Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο παραδέχτηκε πως από την πρώτη μέρα που βρέθηκε στο ΝΒΑ, ο στόχος του είναι να βρίσκεται στην ίδια ομάδα για 20+ χρόνια ωστόσο ξεκαθάρισε ότι το ζητούμενο για εκείνον είναι να κερδίζει.

Η περίπτωση του Γιάννη Αντετοκούνμπο ήρθε πρόσφατα στο προσκήνιο, όσον αφορά τις επαφές των Μπακς με τους Νιου Γιορκ Νικς για ένα πιθανό trade που θα έστελνε τον Greek Freak στη Νέα Υόρκη.

Συγκεκριμένα, ο Giannis φέρεται να βρέθηκε κοντά στην έξοδο από τα «Ελάφια» το περασμένο καλοκαίρι, καθώς, όπως αποκάλυψε ο Σαμς Τσαράνια, η ομάδα του Ουισκόνσιν βρισκόταν σε ανοικτή γραμμή επικοινωνίας με τους Νεοϋορκέζους.

Σε κάθε περίπτωση, ο Greek Freak θα ξεκινήσει τη σεζόν 2025/26 στα «Ελάφια» και, μιλώντας στο SiriusXM NBA Radio, παραδέχθηκε πως το πιο σημαντικό για εκείνον είναι να κερδίζει.

«Από την πρώτη μέρα, ο στόχος μου είναι να είμαι στην ίδια ομάδα για 20+ χρόνια… Αλλά στο τέλος της ημέρας, το ανταγωνιστικό μου πνεύμα είναι πάνω από αυτό. Θέλω να κερδίζω» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Έλληνας σούπερ σταρ των Μπακς.

Και πρόσθεσε: «Δεν είμαι ικανοποιημένος να βρίσκομαι στο comfort zone και να είμαι κάπου που δεν είμαστε ανταγωνιστικοί. Είναι εύκολο για εμένα να πω: "Είμαι εδώ 13 χρόνια, η πόλη με αγαπάει, νιώθω άνετα, μπορώ να οδηγήσω μέχρι το γήπεδο με κλειστά μάτια, ξέρω την κάθε στροφή μέχρι το γήπεδο, ξέρω πώς παίζουμε, ξέρω τους πάντες στο γήπεδο". Αλλά αυτό είναι το comfort zone. Προσπαθώ να βγω από αυτό, γιατί έτσι τα πάω καλύτερα και πιέζω τον εαυτό μου να νιώθει άβολα. Δεν θέλω να είμαι στη ζώνη άνεσής μου».