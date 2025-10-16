Μπακς: Έδωσαν επέκταση ο στον Έι Τζέι Γκριν για τέσσερα χρόνια και 45 εκατομμύρια

Μπακς: Έδωσαν επέκταση ο στον Έι Τζέι Γκριν για τέσσερα χρόνια και 45 εκατομμύρια

Γιάννης Σταυρουλάκης
Gary Dineen/NBAE via Getty Images
Η σεζόν 2025/26 στο ΝΒΑ βρίσκεται προ των πυλών και οι Μιλγουόκι Μπακς ανακοίνωσαν την επέκταση του συμβολαίου του Έι Τζέι Γκριν για τέσσερα χρόνια, αξίας 45 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Έι Τζέι Γκριν υπέγραψε τετραετή επέκταση συμβολαίου με τους Μιλγουόκι Μπακς για 45 εκατομμύρια δολάρια.

Ο 26χρονος γκαρντ ων «Ελαφιών» σημείωσε πέρσι 7.4 πόντους, 2.4 ριμπάουντ και 1.5 ασίστ σε 73 συμμετοχές.

Συνολικά, μετράει 5.8 πόντους, 1.7 ριμπάουντ και 1 ασίστ σε 164 αγώνες regular season στην καριέρα του με το Μιλγουόκι. Με τη νέα συμφωνία αναμένεται να αγωνίζεται στο Fiserv Forum μέχρι το τέλος της σεζόν 2029/30.

@Photo credits: Gary Dineen/NBAE via Getty Images
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     