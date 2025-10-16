Η σεζόν 2025/26 στο ΝΒΑ βρίσκεται προ των πυλών και οι Μιλγουόκι Μπακς ανακοίνωσαν την επέκταση του συμβολαίου του Έι Τζέι Γκριν για τέσσερα χρόνια, αξίας 45 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Έι Τζέι Γκριν υπέγραψε τετραετή επέκταση συμβολαίου με τους Μιλγουόκι Μπακς για 45 εκατομμύρια δολάρια.

Ο 26χρονος γκαρντ ων «Ελαφιών» σημείωσε πέρσι 7.4 πόντους, 2.4 ριμπάουντ και 1.5 ασίστ σε 73 συμμετοχές.

Συνολικά, μετράει 5.8 πόντους, 1.7 ριμπάουντ και 1 ασίστ σε 164 αγώνες regular season στην καριέρα του με το Μιλγουόκι. Με τη νέα συμφωνία αναμένεται να αγωνίζεται στο Fiserv Forum μέχρι το τέλος της σεζόν 2029/30.