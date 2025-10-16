Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς αναμένεται να επιστρέψει στη δράση στα μέσα Νοέμβριου, αφού ακόμα δεν έχει ενσωματωθεί στην preseason των Λέικερς.

Το NBA μετράει αντίστροφα για την έναρξη της σεζόν, όμως ο ΛεΜπρόν θα παραμείνει στα «πιτς» μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια, ο «Βασιλιάς» ταλαιπωρείται από ισχιαλγία στην αριστερή του πλευρά, κάτι που θα καθυστερήσει το ντεμπούτο του για τη σεζόν 2025-26.

«Μια πηγή μου είπε απόψε ότι ο ΛεΜπρόν θα ακολουθήσει μια υπομονετική προσέγγιση σε αυτή την αποκατάσταση από τον τραυματισμό στο νεύρο. Η διαδικασία εντατικής θεραπείας για αυτό θα απαιτήσει πολλή προπόνηση φυσικής κατάστασης με βάση το σχήμα της μπάλας του μπάσκετ.»

Reporting for ESPN NBA Countdown on LeBron James expected to take a patient approach before his Lakers season debut: pic.twitter.com/Z2INLMGhfZ October 16, 2025

Ο ρεπόρτερ του ESPN ανέφερε επίσης ότι το πρόβλημα υπάρχει από τα τέλη Ιουλίου, γεγονός που εμπόδισε την πλήρη ένταξή του στην προετοιμασία της ομάδας. Όρισε επίσης την 30ή Οκτωβρίου ως κρίσιμη ημερομηνία για την επαναξιολόγηση του παίκτη και πρόσθεσε ότι αναμένεται να χρειαστεί τουλάχιστον μερικές εβδομάδες μετά από αυτό για να επιστρέψει σε ένα επίπεδο φυσικής κατάστασης με το οποίο θα νιώθει άνετα πριν ξαναβρεθεί στο παρκέ.

Ο σούπερ σταρ των «Λιμνανθρώπων» δεν έχει αγωνιστεί σε κανένα φιλικό προετοιμασίας με την ομάδα μέχρι στιγμής.

Το κοινό του NBA θα περιμένει μέχρι τον επόμενο μήνα για να δει το δίδυμο ΛεΜπρόν–Ντόντσιτς στο γήπεδο, με τη φανέλα των Λέικερς.