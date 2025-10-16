Παρελθόν από τους Μιλγουόκι Μπακς αποτέλεσε ο Κρις Λίβινγκστον προκειμένου να... γίνει χώρος για το τελικό ρόστερ.

Ο 22χρονος φόργουορντ αποκτήθηκε από τους Μιλγουόκι Μπακς το καλοκαίρι του 2023 αλλά συνολικά έχει μετρήσει 42 ματς στο NBA με 1.3 πόντους και 1.3 ριμπάουντ.

Αν και ανήκε στο ρόστερ των «Ελαφιών» κρίθηκε σκόπιμο να αποτελέσει παρελθόν ώστε να μπει στην τελική του ευθεία και ο σχηματισμός του τελικού ρόστερ των 15 παικτών.

Κάπως έτσι θα λήξει... άδοξα το μέλλον του Κρις Λίβινγκστον στους Μπακς, ο οποίος και θα αναζητήσει αλλού τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.