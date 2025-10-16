Μιλγουόκι Μπακς: Αποχώρησε παίκτης από τα «Ελάφια»
Ο 22χρονος φόργουορντ αποκτήθηκε από τους Μιλγουόκι Μπακς το καλοκαίρι του 2023 αλλά συνολικά έχει μετρήσει 42 ματς στο NBA με 1.3 πόντους και 1.3 ριμπάουντ.
Αν και ανήκε στο ρόστερ των «Ελαφιών» κρίθηκε σκόπιμο να αποτελέσει παρελθόν ώστε να μπει στην τελική του ευθεία και ο σχηματισμός του τελικού ρόστερ των 15 παικτών.
Κάπως έτσι θα λήξει... άδοξα το μέλλον του Κρις Λίβινγκστον στους Μπακς, ο οποίος και θα αναζητήσει αλλού τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.
The Milwaukee Bucks are waiving forward Chris Livingston, sources tell ESPN. Livingston, the last pick in the 2023 NBA draft, signed a guaranteed deal in the offseason with the Bucks, who are in midst of a crunch for their final 15-man roster. pic.twitter.com/ivQtUEekgD— Shams Charania (@ShamsCharania) October 16, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.