Ο Μάλκολμ Μπρόγκντον ανακοίνωσε ότι αποσύρεται από το μπάσκετ, μόλις στα 32 του χρόνια.

Ο Μάλκολμ Μπρόγκντον, κρέμασε τη φανέλα του στα 32 του χρόνια για να απολαύσει όλα όσα του έχει χαρίσει το άθλημα με την οικογένειά του. Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια, ο παίκτης, που θα αποτελούσε μέλος του ρόστερ των Νιου Γιορκ Νικς τη φετινή σεζόν, ενημέρωσε την ομάδα ότι θα αποσυρθεί.

Μετά από 9 σεζόν στο ΝΒΑ, ο Αμερικανός γκαρντ αποφάσισε να αφήσει πίσω του μια γεμάτη καριέρα και να αφοσιωθεί στην οικογένειά του. Στην καριέρα του έπαιξε για τους Μπακς (2016-19), τους Πέισερς (2019-22), πέρασε από τους Σέλτικς (2022-23) και τους Μπλέιζερς (2023-24), ενώ την τελευταία σεζόν αγωνίστηκε στους Γουίζαρντς (2024-25).

Φέτος υπέγραψε με τους Νικς, οι οποίοι τον υπολόγιζαν στο ρόστερ. Αν και, εδώ και μέρες συζητούσε με την ομάδα την πιθανότητα να αποσυρθεί, ο παίκτης ανακοίνωσε την τελική του απόφαση την Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου.

Ο Μπρόγκντον αναδείχθηκε Rookie of the Year το 2017, όταν έγινε ντραφτ από τους Μπακς, ενώ το 2023 κατέκτησε το βραβείο Sixth Man of the Year.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Μπρόγκντον:

«Σήμερα ξεκινώ επίσημα τη μετάβασή μου εκτός της μπασκετικής μου καριέρας. Έχω δώσει περήφανα το μυαλό μου, το σώμα μου και το πνεύμα μου στο παιχνίδι τις τελευταίες δεκαετίες. Με τις πολλές θυσίες που με έφεραν σε αυτό το σημείο, έχω δεχτεί πολλές ανταμοιβές.

Είμαι βαθιά ευγνώμων που έχω φτάσει σε αυτό το σημείο με τους δικούς μου όρους και τώρα είμαι σε θέση να απολαύσω τα οφέλη της καριέρας μου με την οικογένεια και τους φίλους μου.

Ευχαριστώ, από τα βάθη της καρδιάς μου, όλους όσοι είχαν μια θέση σε αυτή τη διαδρομή.»