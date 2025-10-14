Καλκαβούρας στο Gazz Floor by Novibet: «Νικς και άλλες τρεις ομάδες πιθανοί προορισμοί του Γιάννη - Δύσκολα το 2026 στους Μπακς»

Ο Αντώνης Καλκαβούρας ανέφερε στο Gazz Floor by Novibet ότι τρεις είναι οι ομάδες που ξεχωρίζουν στο NBA ως πιθανοί προορισμοί του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο είναι ένα ζήτημα το οποίο σταθερά τα τελευταία χρόνια αποτελεί ένα... θρίλερ στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού.

Ο Αντώνης Καλκαβούρας, μιλώντας στην εκπομπή του Gazzetta, Gazz Floor by Novibet, ανέφερε ποιες είναι οι ομάδες οι οποίες θα μπορούσαν να είναι ρεαλιστικός προορισμός για τον Greek Freak αν αποφασίσει να φύγει από τους Μιλγουόκι Μπακς.

«Οι ομάδες οι οποίες έχουν τις περισσότερες πιθανότητες να ασχοληθούν με τον Αντετοκούνμπο, θα μας απασχολήσει πιο σοβαρά μετά τον Δεκέμβριο... Είναι κριτήριο τα πρώτα δέκα παιχνίδια των Μπακς. Εκτός από τη Νέα Υόρκη που έχει πάρει πολύ μεγάλη δημοσιότητα, είναι οι Σαν Αντόνιο Σπερς, είναι οι Χιούστον Ρόκετς και είναι οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς… Ένα σενάριο που ιντριγκάρει πολύ την κοινωνία του NBA είναι η συνύπαρξή του με τον Βίκτορ Γουενμπανιάμα».