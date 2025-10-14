Καλκαβούρας στο Gazz Floor by Novibet: «Νικς και άλλες τρεις ομάδες πιθανοί προορισμοί του Γιάννη - Δύσκολα το 2026 στους Μπακς»
Το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο είναι ένα ζήτημα το οποίο σταθερά τα τελευταία χρόνια αποτελεί ένα... θρίλερ στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού.
Ο Αντώνης Καλκαβούρας, μιλώντας στην εκπομπή του Gazzetta, Gazz Floor by Novibet, ανέφερε ποιες είναι οι ομάδες οι οποίες θα μπορούσαν να είναι ρεαλιστικός προορισμός για τον Greek Freak αν αποφασίσει να φύγει από τους Μιλγουόκι Μπακς.
«Οι ομάδες οι οποίες έχουν τις περισσότερες πιθανότητες να ασχοληθούν με τον Αντετοκούνμπο, θα μας απασχολήσει πιο σοβαρά μετά τον Δεκέμβριο... Είναι κριτήριο τα πρώτα δέκα παιχνίδια των Μπακς. Εκτός από τη Νέα Υόρκη που έχει πάρει πολύ μεγάλη δημοσιότητα, είναι οι Σαν Αντόνιο Σπερς, είναι οι Χιούστον Ρόκετς και είναι οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς… Ένα σενάριο που ιντριγκάρει πολύ την κοινωνία του NBA είναι η συνύπαρξή του με τον Βίκτορ Γουενμπανιάμα».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Γιάννης Αντετοκούνμπο: Σάρωσε στην τηλεθέαση στο «The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου
- Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Θα ήθελα να κλείσω σε ελληνική ομάδα την καριέρα μου, δε θέλω να ζήσω στις ΗΠΑ, θα γυρίσω πίσω»
- Σαράνια για το συμβόλαιο Άλεξ Αντετοκούνμπο: «Οι Μπακς κάνουν ό,τι μπορούν για να κάνουν τον Γιάννη να νιώσει άνετα»