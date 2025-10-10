Ο νέος κανόνας στο NBA για το high-five θα ευνοεί παίκτες που παίρνουν πολλά σουτ σε κάθε αγώνα, όπως για παράδειγμα ο Στεφ Κάρι.

Το NBA ανακοίνωσε νέες παραμέτρους για τον κανόνα του high-five, κάτι που θα ευνοεί τους παίκτες που σουτάρουν πολύ, ειδικά έξω από τη γραμμή του τριπόντου. Ο παίκτης που έρχεται στο μυαλό όλων ότι θα μπορέσει να εκμεταλλευτεί στο έπακρο αυτόν τον νέο κανόνα είναι φυσικά ο Στεφ Κάρι.

Η αλλαγή στον κανόνα:

Ο κανόνας του high-five, όταν δηλαδή το χέρι του αμυνόμενου χτυπήσει το χέρι του παίκτη που σουτάρει κατά τη διάρκεια της κίνησης για σουτ, αλλάζει. Αυτό μετρούσε ως φάουλ όταν γινόταν πριν ή κατά τη διάρκεια που η μπάλα βρισκόταν στα χέρια του επιτιθέμενου. Πλέον, θα μετρά ως παράβαση όταν γίνει επαφή και μετά το σουτ.

Παίκτες σαν τον Κάρι, που δέχονται πολύ μεγάλη αμυντική πίεση κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού τους, σίγουρα θα έχουν περισσότερες ευκαιρίες να κερδίσουν ελεύθερες βολές σε κατάσταση σουτ. Τα νούμερα των ελεύθερων βολών αναμένεται να αυξηθούν κατά πολύ με την εφαρμογή του νέου κανονισμού.