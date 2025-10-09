Αντετοκούνμπο: «Είμαι εδώ, Μιλγουόκι Μπακς baby» (vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έδειξε τη χαρά του για την επιστροφή του στο Μιλγουόκι και είναι έτοιμος για τη νέα σεζόν.

Ετοιμάζονται σιγά σιγά οι Μπακς, αλλά και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο για την έναρξη της νέας σεζόν στο ΝΒΑ, αφού απέχουμε κάτι παραπάνω από 1.5 εβδομάδα. Ο Greek Freak έδειξε την πίστη του στους Μπακς, ωστόσο άφησε... ανοικτό το παράθυρο για αλλαγή πλεύσης στο μέλλον.

«Είμαι εδώ για να οδηγήσω αυτήν την ομάδα όπου μπορούμε να πάμε και σίγουρα θα είναι δύσκολο. Τώρα, αν σε έξι, επτά μήνες αλλάξω γνώμη, νομίζω ότι είναι και ανθρώπινο, επιτρέπεται να πάρεις όποια απόφαση θέλεις, αλλά εγώ είμαι δεσμευμένος», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Πάντως από ένα video που ανέβασαν οι Μπακς με δηλώσεις του, φάνηκε η χαρά του που βρίσκεται και πάλι στο Μιλγουόκι. «Είμαι εδώ, Μιλγουόκι Μπακς baby», είπε χαρακτηριστικά. Τα ξημερώματα της 23ης Οκτώβρη, τα ελάφια υποδέχονται τους Γουίζαρντς.