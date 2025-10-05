Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας πραγματοποίησε το ανεπίσημο ντεμπούτο του με τους Νάγκετς, οι οποίοι ηττήθηκαν από τους Τίμπεργουλβς με 116-126 σε φιλική αναμέτρηση.

Σε φιλική αναμέτρηση που έλαβε χώρα στο Σαν Ντιέγκο, οι Τίμπεργουλβς επικράτησαν των Ντένβερ Νάγκετς με 126-116. Σε ένα παιχνίδι που ο Γιόνας Βαλαντσιούνας έκανε το ανεπίσημο ντεμπούτο του με τη νέα του ομάδα.

Θυμίζουμε πως το καλοκαίρι, ο Λιθουανός σέντερ συνδέθηκε έντονα με τον Παναθηναϊκό, όμως οι Ντένβερ Νάγκετς δεν τον άφησαν ελεύθερο, διότι τον ήθελαν να παίξει πίσω από τον Νίκολα Γιόκιτς.

Ο Βαλαντσιούνας αγωνίστηκε στο φιλικό για 13 λεπτά, έχοντας 6 πόντους με 3/5 δίποντα, 2 ασίστ, ένα ριμπάουντ, ένα κλέψιμο, 4 λάθη.

Με τους πάντες, φυσικά, να μην ανεβάζουν στροφές. Ο Νίκολα Γιόκιτς μαζί με τον Άαρον Γκόρντον είχαν από 14 και ήταν οι πρώτοι σκόρερ των Νάγκετς, ενώ για τους Τίμπεργουλβς πέτυχε 18 ο Μπόουνς Χάιλαντ, ερχόμενος από τον πάγκο.

Τα δωδεκάλεπτα: 28-40, 63-72, 80-96, 116-126