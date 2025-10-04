Οι Νικς δεν είχαν πρόβλημα να νικήσουν τους Σίξερς με 112-104 σε ματς της preseason του ΝΒΑ στο Άμπου Ντάμπι.

Προετοιμάζονται σιγά σιγά για την regular season του ΝΒΑ οι ομάδες του ΝΒΑ. Νικς και Σίξερς διασταύρωσαν τα ξίφη τους σε ματς της preseason που έγινε στο Άμπου Ντάμπι. Ο σύλλογος από τη Νέα Υόρκη έδειξε πιο έτοιμος από τον αντίπαλο του και επικράτησε με 112-104. Έκαναν το 2/2 στα φιλικά οι Νεοϋορκέζοι.

Πάντως η ομάδα της Φιλαδέλφεια είχε αρκετές απουσίες βασικών παικτών όπως ο Εμπίντ και ο Πολ Τζόρτζ. Δεν έπαιξαν και οι Γκράιμς, Γκόρντον και Λάουρι. Στον αντίποδα δεν αγωνίστηκε ο «τα κάνω όλα και συμφέρω» Τζος Χαρτ.

Από την πλευρά των νικητών ο Μπράνσον είχε 14 ποντους, ο Ανουνόμπι είχε 13 πόντους και ο Μπρίτζες μέτρησε 10 . Ο Θίμποντο χρησιμοποίησε συνολικά 19 παίκτες, δίνοντας ευκαιρίες σε όλους και μοιράζοντας τον χρόνο συμμετοχής.

Για τους ηττημένους από 16 πόντους είχε ο Μάξεϊ και ο Τσάντλερ, ενώ 13 σημείωσε ο Ούμπρε τζούνιορ.