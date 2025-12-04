Νικς - Χόρνετς 119-104: Αφεντικά με Τάουνς (vid)
Επίδειξη ανωτερότητας από τους Νικς που επικράτησαν με 119-104 των Χόρνετς. Η Νέα Υόρκη έτσι πήγε στο 14-7 και βρίσκεται στην 4η θέση στην απαιτητική φέτος Δύση.
Από την άλλη πλευρά οι Χόρνετς απογοητεύουν και φέτος και είναι στο 6-16. Μια ομάδα που πρέπει να βρει άμεσα λύσεις και να βελτιωθεί.
Για τους νικητές ματσάρα έκανε ο Τάουνς με 35 πόντους, 18 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ ο Μπράνσον πρόσθεσε 26 πόντους με 5 ασίστ. Στον αντίποδα ο Μπολ ήταν σε τρομερή βραδιά και το κοντέρ έγραψε 34 πόντους, 9 ασίστ και 8 ριμπάουντ. Αλλά δεν ήταν αρκετό αυτό.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.