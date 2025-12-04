Οι Νικς επικράτησαν εύκολα με 119-104 των Χόρνετς δείχνοντας την ποιότητα τους.

Επίδειξη ανωτερότητας από τους Νικς που επικράτησαν με 119-104 των Χόρνετς. Η Νέα Υόρκη έτσι πήγε στο 14-7 και βρίσκεται στην 4η θέση στην απαιτητική φέτος Δύση.

Από την άλλη πλευρά οι Χόρνετς απογοητεύουν και φέτος και είναι στο 6-16. Μια ομάδα που πρέπει να βρει άμεσα λύσεις και να βελτιωθεί.

Για τους νικητές ματσάρα έκανε ο Τάουνς με 35 πόντους, 18 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ ο Μπράνσον πρόσθεσε 26 πόντους με 5 ασίστ. Στον αντίποδα ο Μπολ ήταν σε τρομερή βραδιά και το κοντέρ έγραψε 34 πόντους, 9 ασίστ και 8 ριμπάουντ. Αλλά δεν ήταν αρκετό αυτό.