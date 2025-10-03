Insider των Λέικερς προέβλεψε την βασική πεντάδα της ομάδας για τη σεζόν που έρχεται.

Αντίστροφα μετράμε για την έναρξη της regular season στο ΝΒΑ (21 Οκτώβρη) και οι ομάδες σιγά-σιγά θα πρέπει να προετοιμάζονται για τα επίσημα. Μια από τις ομάδες που έχουν ενδιαφέρον για τη νέα αγωνιστική περίοδο είναι φυσικά οι Λέικερς.

Ο insider της ομάδας, Anthony Irwin στάθηκε στην πεντάδα που όπως όλα δείχνουν θα ξεκινά στα ματς. Στο «1» η θέση ανήκει στον Λούκα Ντόντσιτς, ενώ shooting guard θα είναι ο Όστιν Ριβς. Στο «3» θα βρίσκεται ο Ρούι Χατσιμούρα και σαν power forward θα ξεκινά ο ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Ο Βασιλιάς τα προηγούμενα χρόνια εκτελούσε και χρέη point guard κατά κάποιο τρόπο, αφού η μπάλα περνούσε συνεχώς από τα χέρια του σε κάθε φάση. Με την παρουσία του Ντόντσιτς στους Λέικερς, έφυγε λίγο από τους ώμους του αυτό το φορτίο.

Τέλος ο ΝτεΆντρε Έιτον θα είναι στη θέση του σέντερ, θέλοντας να βρει και πάλι μια ομάδα να θυμίσει τον παίκτη που απολαύσαμε στα πρώτα του βήματα στους Σανς. Οι Λέικερς ειχαν πανηγυρίσει τον τίτλο στη φούσκα του Ορλάντο το 2020 και από τότε δεν έχουν φτάσει κοντά στο να επιστρέψουν στον... θρόνο.