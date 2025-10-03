Λέικερς: Η βασική πεντάδα των λιμνάνθρωπων στο ξεκίνημα της σεζόν
Αντίστροφα μετράμε για την έναρξη της regular season στο ΝΒΑ (21 Οκτώβρη) και οι ομάδες σιγά-σιγά θα πρέπει να προετοιμάζονται για τα επίσημα. Μια από τις ομάδες που έχουν ενδιαφέρον για τη νέα αγωνιστική περίοδο είναι φυσικά οι Λέικερς.
Ο insider της ομάδας, Anthony Irwin στάθηκε στην πεντάδα που όπως όλα δείχνουν θα ξεκινά στα ματς. Στο «1» η θέση ανήκει στον Λούκα Ντόντσιτς, ενώ shooting guard θα είναι ο Όστιν Ριβς. Στο «3» θα βρίσκεται ο Ρούι Χατσιμούρα και σαν power forward θα ξεκινά ο ΛεΜπρόν Τζέιμς.
Ο Βασιλιάς τα προηγούμενα χρόνια εκτελούσε και χρέη point guard κατά κάποιο τρόπο, αφού η μπάλα περνούσε συνεχώς από τα χέρια του σε κάθε φάση. Με την παρουσία του Ντόντσιτς στους Λέικερς, έφυγε λίγο από τους ώμους του αυτό το φορτίο.
Τέλος ο ΝτεΆντρε Έιτον θα είναι στη θέση του σέντερ, θέλοντας να βρει και πάλι μια ομάδα να θυμίσει τον παίκτη που απολαύσαμε στα πρώτα του βήματα στους Σανς. Οι Λέικερς ειχαν πανηγυρίσει τον τίτλο στη φούσκα του Ορλάντο το 2020 και από τότε δεν έχουν φτάσει κοντά στο να επιστρέψουν στον... θρόνο.
The Lakers’ projected starting lineup:— Legion Hoops (@LegionHoops) October 2, 2025
Luka Doncic
Austin Reaves
Rui Hachimura
LeBron James
Deandre Ayton
(via @AnthonyIrwinLA) pic.twitter.com/7NbmH0Y7Tw
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.