Oι Ρόκετς δεν θα προχωρήσουν σε ανταλλαγή για να καλύψουν την απουσία του Φρεντ ΒανΒλίτ που τραυματίστηκε.

Ο Φρεντ ΒανΒλίτ των Χιούστον Ρόκετς υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού πριν από λίγες μέρες, κάτι που μπορεί να σημαίνει και το οριστικό τέλος για εκείνον τη φετινή σεζόν. Οι Ρόκετς έκαναν... all in με την ανταλλαγή που έφερε τον Κέβιν Ντουράντ στο Χιούστον, αλλά δε θα παραταχθούν πλήρεις, μετά τον σοβαρό τραυματισμού του βασικού point guard τους.

Πάντως δεν σχεδιάζουν να καλύψουν το κενό σε ανταλλαγή και θα καλύψουν την απουσία εκ των έσω. Σύμφωνα με τον Τζέικ Φίσερ, θα χρησιμοποιήσουν δύο παίκτες στο «1» για τους επόμενους μήνες. Ο λόγος για το πρώην Νο.3 του draft, Ριντ Σέπαρντ και τον Αμίν Τόμπσον που μπορεί να προσφέρει πολλά στο παρκέ.

Φυσικά ξεχωρίζει στη θέση του σέντερ ο Αλπερέν Σενγκούν και στο «4» ο Κέβιν Ντουράντ. Στηρίζουν πολλά σε εκείνους οι Ρόκετς όπως και στον Αμίν Τόμπσον φυσικά που αναμένεται να παρουσιαστεί ακόμα καλύτερος τη νέα σεζόν.