NBA: O Ατσίουα επιστρέφει στους Χιτ

Ευτυχία Οικονομίδου
Ο Πρέσιους Ατσίουα επιστρέφει εκεί όπου ξεκίνησαν όλα. Ο 26χρονος ψηλός θα ξαναφορέσει τη φανέλα των Μαϊάμι Χιτ, υπογράφοντας μονοετές συμβόλαιο για να γυρίσει στον σύλλογο που τον είχε επιλέξει στο Draft του 2020.

Ο Πρέσιους Ατσίουα (26 ετών, 2.06 μ.) θα συνεχίσει την καριέρα του στο Μαϊάμι, καθώς συμφώνησε με τους Χιτ για συμβόλαιο διάρκειας ενός έτους.

Ο Νιγηριανός φόργουορντ/σέντερ επιστρέφει στην ομάδα που τον είχε πρωτοεπιλέξει στο Draft του 2020, πριν συνεχίσει την πορεία του στους Τορόντο Ράπτορς και κατόπιν στους Νιου Γιορκ Νικς.

 

Στην περσινή σεζόν στο NBA είχε κατά μέσο όρο 7,6 πόντους, 5,7 ριμπάουντ και 1 ασίστ ανά παιχνίδι.

@Photo credits: NBA/Getty Images
     

