Ο Πρέσιους Ατσίουα επιστρέφει εκεί όπου ξεκίνησαν όλα. Ο 26χρονος ψηλός θα ξαναφορέσει τη φανέλα των Μαϊάμι Χιτ, υπογράφοντας μονοετές συμβόλαιο για να γυρίσει στον σύλλογο που τον είχε επιλέξει στο Draft του 2020.

Free agent C/F Precious Achiuwa has agreed to a one-year deal with the Miami Heat, sources tell ESPN. A reunion for the Heat's No. 20 pick in the 2020 NBA draft after productive stints in New York and Toronto. pic.twitter.com/QAE1vkuWYX — Shams Charania (@ShamsCharania) September 24, 2025

Ο Νιγηριανός φόργουορντ/σέντερ επιστρέφει στην ομάδα που τον είχε πρωτοεπιλέξει στο Draft του 2020, πριν συνεχίσει την πορεία του στους Τορόντο Ράπτορς και κατόπιν στους Νιου Γιορκ Νικς.

Στην περσινή σεζόν στο NBA είχε κατά μέσο όρο 7,6 πόντους, 5,7 ριμπάουντ και 1 ασίστ ανά παιχνίδι.