Tέιτουμ: «Σκέφτηκα να αποσυρθώ, δεν είπα ότι δεν θα παίξω φέτος» (vid)

Ο Τζέισον Τέιτουμ μίλησε για τις σκέψεις που έκανε μετά τον σοβαρό τραυματισμό του.

O Τζέισον Τέιτουμ είχε υποστεί ρήξη αχίλλειου τένοντα στο δεξί πόδι στο Game 4 της σειράς των Σέλτικς με τους Νικς και είχε αποχώρησει με αμαξίδιο με τη συνοδεία γιατρών έχοντας ξεσπάσει σε λυγμούς. Ο σταρ των Κελτών υποβλήθηκε σε επέμβαση χωρίς να υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα για την επιστροφή του.

Κάποιος μήνες μετά μίλησε στην εκπομπή First Take του ESPN, λέγοντας πως: «Δεν έχω πει ότι δεν παίζω αυτή τη σεζόν. Το πιο σημαντικό πράγμα είναι η πλήρης ανάρρωση — να μην βιάζομαι καθόλου. Αλλά επίσης, δεν πηγαίνω σε κέντρο αποκατάστασης έξι ημέρες την εβδομάδα για το τίποτα».

Πάντως αίσθηση προκάλεσε η αποκάλυψη της ατάκας προς την μητέρα του. «Σκέφτηκα να σταματήσω το μπάσκετ», τόνισε στο NBC News για τα όσα είχε συζητήσει με τη μητέρα του ο σταρ των Κελτών.

Με τη Βοστώνη κατέκτησε το πρωτάθλημα του 2024, όντας εκ των πρωταγωνιστών στην πορεία μέχρι τον τίτλο.