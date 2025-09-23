Από το πόστο του συμβούλου επιστρέφει στους Φοίνιξ Σανς ο Στιβ Νας.

Στους Φοίνιξ Σανς, με τους οποίους μεγαλούργησε για το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του στο NBA, επιστρέφει ο Στιβ Νας. Αυτήν τη φορά, όμως, με έναν ρόλο διαφορετικό.

Συγκεκριμένα, όπως ενημέρωσε ο Ματ Ισμπάια στο twitter, ο Στιβ Νας θα έχει ρόλο συμβούλου στους Σανς, με τον Καναδό να επιστρέφει σε γνώριμα λημέρια.

Steve Nash was an amazing player and exactly what the Phoenix Suns are all about. His grit, toughness, and winning mentality have defined our organization in the past, and I’m so excited to share that Steve is formally joining the @Suns as a senior advisor and will help us define… pic.twitter.com/cm1VkMrBtv — Mat Ishbia (@Mishbia15) September 22, 2025

«Ο Στιβ Νας ήταν ένας καταπληκτικός παίκτης και ακριβώς αυτό που χαρακτηρίζει τους Φοίνιξ Σανς. Το σθένος, η σκληράδα και η νοοτροπία του νικητή έχουν καθορίσει τον οργανισμό μας στο παρελθόν και είμαι πολύ ενθουσιασμένος που ανακοινώνω ότι ο Στιβ εντάσσεται επίσημα στους Σανς ως σύμβουλος και θα μας βοηθήσει να καθορίσουμε το μέλλον μας για τα επόμενα χρόνια» ανέφερε ο Ματ Ισμπάια, ιδιοκτήτης της ομάδας του Φοίνιξ.

Θυμίζουμε ότι ο Νας έχει μείνει στο NBA μετά το τέλος της καριέρας του από διαφορετικά πόστα, αφού υπήρξε κόουτς των Μπρούκλιν Νετς τη διετία 2020-22. Στους Σανς αγωνίστηκε από το 1996 έως το 1998 και στη δεύτερη θητεία του, από το 2004 έως το 2012.