«Βόμβα» για ΛεΜπρόν: «Το μέλλον του μπορεί να είναι σε άλλες λίγκες εκτός ΝΒΑ»

O insider του ΝΒΑ, Μπράιαν Γουίντχορστ αναφέρθηκε στο μέλλον του ΛεΜπρόν Τζέιμς μετά το ΝΒΑ και πέταξε.... ατάκα που σίγουρα θα συζητηθεί εκτός ΗΠΑ.

Ο ΛεΜπρόν συνεχίζει να φορά τη φανέλα των Λέικερς, όντας ένας εκ των πιο ακριβοπληρωμένων στη λίγκα και ψάχνει τρόπο να πάρει το δεύτερο δαχτυλίδι του με τους λιμνάνθρωπους και το πέμπτο της καριέρας του.

Ο insider του ΝΒΑ και πολύ καλός φίλος του King James, Μπράιαν Γούιντχορστ του ESPN έβαλε... φωτιά με τα λεγόμενα του, αναφέροντας πως ίσως ο ΛεΜπρόν στο μέλλον παίξει σε άλλες λίγκες εκτός ΝΒΑ.

«Ακούω συνέχεια πως αυτή μπορεί να είναι η τελευταία χρονιά του Λεμπρόν στο NBA. Υπήρξαν φήμες και έχει συνδεθεί με άλλες λίγκες του πλανήτη. Δεν ξέρω, ίσως το κάνει. Πάντως, αν παραμείνει υγιής και αυτή τη χρονιά δεν τον βλέπω να σταματάει», ήταν τα λόγια του Γουίντχορστ.

Λέτε να τον δούμε κάποια στιγμή στα μέρη μας και να τον... δελεάσει κάποια ομάδα της Euroleague. Μακάρι να συμβεί! Θα είναι η κορυφαία μετακίνηση όλων των εποχών από το ΝΒΑ στη Euroleague. Άλλωστε ο Βασιλιάς είναι ένας από τους 2-3 σπουδαιότερους παίκτες στην ιστορία του αθλήματος.