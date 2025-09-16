«Βόμβα» για ΛεΜπρόν: «Το μέλλον του μπορεί να είναι σε άλλες λίγκες εκτός ΝΒΑ»
Ο ΛεΜπρόν συνεχίζει να φορά τη φανέλα των Λέικερς, όντας ένας εκ των πιο ακριβοπληρωμένων στη λίγκα και ψάχνει τρόπο να πάρει το δεύτερο δαχτυλίδι του με τους λιμνάνθρωπους και το πέμπτο της καριέρας του.
Ο insider του ΝΒΑ και πολύ καλός φίλος του King James, Μπράιαν Γούιντχορστ του ESPN έβαλε... φωτιά με τα λεγόμενα του, αναφέροντας πως ίσως ο ΛεΜπρόν στο μέλλον παίξει σε άλλες λίγκες εκτός ΝΒΑ.
«Ακούω συνέχεια πως αυτή μπορεί να είναι η τελευταία χρονιά του Λεμπρόν στο NBA. Υπήρξαν φήμες και έχει συνδεθεί με άλλες λίγκες του πλανήτη. Δεν ξέρω, ίσως το κάνει. Πάντως, αν παραμείνει υγιής και αυτή τη χρονιά δεν τον βλέπω να σταματάει», ήταν τα λόγια του Γουίντχορστ.
Λέτε να τον δούμε κάποια στιγμή στα μέρη μας και να τον... δελεάσει κάποια ομάδα της Euroleague. Μακάρι να συμβεί! Θα είναι η κορυφαία μετακίνηση όλων των εποχών από το ΝΒΑ στη Euroleague. Άλλωστε ο Βασιλιάς είναι ένας από τους 2-3 σπουδαιότερους παίκτες στην ιστορία του αθλήματος.
REPORT: LeBron James has been linked to leaving the NBA for a different league in the future, according to Brian Windhorst of ESPN.— Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) September 16, 2025
“I keep hearing people like, this might be the last year, this might be the last year. Look, he’s been linked to potentially playing in other… pic.twitter.com/9bGXWFuVRF
