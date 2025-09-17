Ο Λούκα Ντόντσιτς πραγματοποίησε στο EuroBasket 2025 ένα από τα κορυφαία τουρνουά της καριέρας του με τη Σλοβενία και αποκάλυψε το μυστικό πίσω από την εμφάνισή του, μιλώντας για τον τρόπο με τον οποίο έχασε κιλά το καλοκαίρι.

Ο Λούκα Ντόντσιτς ολοκλήρωσε το EuroBasket 2025 με εκπληκτικούς μέσους όρους, σημειώνοντας 34.7 πόντους, 8.6 ριμπάουντ και 7.1 ασίστ, όντας ο πρώτος σκόρερ και μέλος της κορυφαίας πεντάδας του τουρνουά που ολοκληρώθηκε την περασμένη Κυριακή 14/9 στην Arena Riga.

Πριν από το τουρνουά, ο Ντόντσιτς είχε χάσει 14 κιλά και μιλώντας στη Wall Street Journal, αποκάλυψε ότι το «μυστικό» πίσω από αυτή την αλλαγή ήταν το τένις!

«Ήταν η πρώτη φορά που σταμάτησα να παίζω μπάσκετ. Έκανα ένα μήνα αποχή και αφιερώθηκα σε πολλές προπονήσεις και αρκετό τένις», ανέφερε ο Σλοβένος σούπερ σταρ τωνν Λέικερς.

Παράλληλα, φρόντισε ιδιαίτερα τη διατροφή του, αποφεύγοντας γλουτένη και ζάχαρη. «Οπτικά, το σώμα μου φαίνεται εντελώς διαφορετικό. Αν σταματήσω τώρα, θα είναι μάταιο. Κάθε καλοκαίρι πιέζω τον εαυτό μου στα όριά του για να δουλέψω πάνω σε διαφορετικά πράγματα. Αυτό το καλοκαίρι ήταν ξεχωριστό αφού με παρακίνησε να γίνω ακόμα καλύτερος. Ήταν ζήτημα τώρα ή ποτέ», επισήμανε.