Γκασόλ για Αντετοκούνμπο: «Λατρεύω το πόσο αγαπά τη χώρα του»

Ο Πάου Γκασόλ μίλησε για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και για την προσήλωσή του στην Εθνική ομάδα.

Ο Πάου Γκασόλ ήταν καλεσμένος στην εκπομπή NBA Today του ESPN και μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο λίγες μέρες μετά το φινάλε του EuroBasket 2025.

Ο παλαίμαχος σταρ του NBA αποθέωσε τον «Greek Freak» για την αφοσίωση που δείχνει στην εθνική του ομάδα με αποκορύφωμα φυσικά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου με την «γαλανόλευκη», κάτι που ο Γιάννης θεωρεί ως το μεγαλύτερο επίτευγμα της καριέρας του.

Αναλυτικά

«Λατρεύω το πάθος του. Λατρεύω το πόσο αγαπά τη χώρα του, την υπερηφάνεια που νιώθει για αυτήν, την αφοσίωση και την προσήλωση που έχει στην εθνική του ομάδα. Είναι κάτι ξεχωριστό να παίζεις για τη χώρα σου.

Είναι κάτι ξεχωριστό το να αντιπροσωπεύεις τη χώρα σου, τον λαό σου, τους οπαδούς σου όπου κι αν πας, αλλά ειδικά όταν παίζεις για την εθνική σου ομάδα».