Ο Λούκα Ντόντσιτς δαπάνησε 25 εκατομμύρια δολάρια για να αποκτήσει την εντυπωσιακή βίλα της Μαρίας Σαράποβα στο Manhattan Beach, επιβεβαιώνοντας πως το Λος Άντζελες θα είναι το μόνιμο σπίτι του.

Ο Λούκα Ντόντσιτς μπορεί να μην κατάφερε να οδηγήσει τη Σλοβενία πέρα από τα προημιτελικά του EuroBasket 2025, όμως με καταπληκτικές εμφανίσεις έκανε σίγουρα την υπέρβαση με την εθνική ομάδα της χώρας του.

Την ίδια στιγμή που έλαμψε στο τουρνουά, ο Σλοβένος σταρ κάνει ένα σημαντικό βήμα και εκτός παρκέ, εδραιώνοντας τη ζωή του στο Λος Άντζελες. Όπως έγινε γνωστό ο Ντόντσιτς προχώρησε στην αγορά μιας πολυτελούς κατοικίας στο Manhattan Beach, την οποία απέκτησε από τη Μαρία Σαράποβα έναντι 25 εκατομμυρίων δολαρίων.

Το εντυπωσιακό τριώροφο σπίτι, σχεδιασμένο το 2015 από το αρχιτεκτονικό γραφείο KAA Design, διαθέτει πέντε υπνοδωμάτια, πισίνα, αλλά και… δίπλωτη πίστα μπόουλινγκ δύο διαδρόμων, μεταξύ άλλων πολυτελών παροχών. Η αγορά πραγματοποιήθηκε μέσω της μάνατζέρ του, Lara Beth Seager, επιβεβαιώνοντας την πρόθεσή του να... ριζώσει στην Καλιφόρνια μετά τη μετακίνησή του στους Λέικερς με τους οποίους υπέγραψε τριετή ανανέωση ύψους 165 εκατομμυρίων τον Αύγουστο.