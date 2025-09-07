Συγκινητικά λόγια του ΛεΜπρόν για Κόμπι: «Ήταν ο συνδετικός κροίκος, θέλαμε να φτάσουμε στο επίπεδό του και να τον κάνουμε περήφανο»
Μέσα σε κλίμα συγκίνησης, για την ένταξη της κλάσης του 2025 στο Naismith Hall of Fame, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς μίλησε για τον Κόμπι Μπράιαντ.
Η Team USA του 2008 συμπεριλήφθηκε στην κλάση του 2025, μαζί με τους Καρμέλο Άντονι, Ντουάιτ Χάουαρντ, Σου Μπερντ, Μάγια Μουρ, Σίλβια Φάουλς, Ντάνι Κρόφορντ, Μπίλι Ντόνοβαν και Μίκι Άρισον.
Με τον ΛεΜπρόν να παίρνει τον λόγο ώστε να μιλήσει για το 2008. Για τη «Redeem Team», που είχε βέβαια μπροστάρη τον Κόμπι Μπράιαντ.
«Ήταν ο συνδετικός κρίκος που χρειαζόμασταν για να ανακτήσουμε την κυριαρχία. Έβαλε σοβαρότητα στην ομάδα. Μας έκανε να συγκεντρωθούμε. Ήμουν 23 χρόνων, εκείνος είχε κερδίσει ήδη πρωταθλήματα. Θέλαμε να φτάσουμε στο επίπεδό του για να τον κάνουμε περήφανο. Και στο τέλος αυτού του ταξιδιού πήραμε το χρυσό μετάλλιο. Τον κάναμε περήφανο σίγουρα» ήταν τα λόγια του ΛεΜπρόν Τζέιμς, που άγγιξαν σίγουρα, λίγο παραπάνω, όλους τους φίλους των Λέικερς.
🗣️ "He was the missing link we needed in order to regain dominance with Team USA."@KingJames on the impact Kobe Bryant had on the gold-winning '08 USA Basketball Men's National Team. pic.twitter.com/9ZvO4F6cJk— NBA (@NBA) September 7, 2025
