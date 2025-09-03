Χάμος έχει γίνει με τη διαμάχη του Πι Τζέι Ουάσινγκτον και της πρώην συντρόφου του που τον κατηγορει ότι δίνει πολύ λίγα χρήματα για το παιδί του.

Το δράμα ανάμεσα στη Μπρίτανι Ρέμερ και τον Πι Τζέι Ουάσινγκτον καλά κρατεί και συνεχίζει να απασχολεί τα Μέσα στις ΗΠΑ με μια νέα, viral σκηνή που συγκλονίζει το κοινό. Σε ένα αποκαλυπτικό βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media η ίδια η πρώην σύντροφός του άσου των Μάβερικς, φαίνεται πως η κόντρα τους για την επιμέλεια του παιδιού τους ξέφυγε για τα καλά.

Το βίντεο, που τραβήχτηκε έξω από το σπίτι της Μπρίταν, δείχνει μια στιγμή όπου η Ρέμερ καταγράφει την άσχημη κατάσταση, ενώ ο Πι Τζέι Ουάσινγκτον φαίνεται να χάνει την ψυχραιμία του και να ξεσπά σε μια απίστευτη έκρηξη, φωνάζοντας μεταξύ άλλων: «Πάρε μου μια @@@@»

Όμως, τα πράγματα δεν έμειναν εκεί, με τον παίκτη να κατηγορεί τη Ρέμερ ότι του παίρνει πολλά χρήματα, ενώ η ίδια τον κατηγορεί ότι δαπανά 170.000 δολάρια στη νυν σύντροφό του, αφήνοντας τον γιο τους με μόλις 11.000 δολάρια.

«Δίνεις 170.000 στην π@@@ σου και 11.000 στο παιδί σου», είπε η πρώην σύντροφος του και έβαλε λάδι στη φωτιά, καθώς μπροστά στο συμβάν ήταν και η ίδια γυναίκα του, που επιχείρησε να της επιτεθεί, ακούγοντας τις ύβρεις.

Το χειρότερο από όλα είναι ότι όλα αυτά συμβαίνουν μπροστά στο παιδί. Η Ρέμερ, που έχει αποκαλύψει πρόσφατα τις οικονομικές δυσκολίες της, δηλώνει πως ζει με μόλις 2.500 δολάρια το μήνα.

PJ Washington and Brittany Renner get into a heated argument 😳



pic.twitter.com/PkGE8vqESl September 1, 2025

Να θυμίσουμε πως Ρένερ και του Ουάσιγκτον έχουν έναν γιο που γεννήθηκε τον Μάιο του 2021. Γνωρίστηκαν το 2019 σε έναν αγώνα του Πανεπιστημίου του Κεντάκι, με την Ρένερ να είναι 26 ετών και τον Ουάσιγκτον 20. Η σχέση τους έγινε δημόσια το 2020 μετά από μια εκδήλωση στο Ντάλας. Ο Ουάσιγκτον, που επιλέχθηκε από τους Σάρλοτ Χόρνετς το 2019, ήθελε να κάνει οικογένεια νωρίς. Η διαφορά ηλικίας έξι ετών οδήγησε αργότερα σε κάποιες αντιδράσεις.

Στις αρχές του 2021, όπως έχει δηλώσει η ίδια έκαναν σχέδια για ένα μωρό. Η Ρένερ σταμάτησε να παίρνει αντισυλληπτικά μετά από συζητήσεις με τον Ουάσινγκτον, ο οποίος ήταν 22 ετών.

Χώρισαν τον Ιούλιο του 2021, μετά τη γέννηση του παιδιού τους. Ο Πι Τζέι Ουάσινγκτον έγραψε τότε στο Twitter: «Όλα αυτά ήταν ψέματα», αλλά τελικά το tweet διαγράφηκε.

Οι κακές γλώσσες τότε έκαναν λόγο για μηνιαία διατροφή 200.000 δολαρίων. Όμως αρνήθηκε αυτές τις ισχυρισμούς, υποστηρίζοντας ότι το παιδί ήταν προγραμματισμένο και δεν υπήρχε καμία ίντριγκα.