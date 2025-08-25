NBA, Μπίσλεϊ: Νικς και Καβαλίερς στο... κόλπο
Ο Μαλίκ Μπίσλεϊ πριν από μερικές ημέρες είδε το όνομά του να «καθαρίζει» από τις έρευνες περί στοιχηματισμού. Κάτι που προφανώς τον βάζει ξανά στο κάδρο για αρκετές ομάδες του NBA, οι οποίες και ενδιαφέρονται για την περίπτωσή του.
Ο Μπίσλεϊ παραμένει free agent, με τους Νικς και τους Καβαλίερς πλέον να σκέφτονται έντονα την περίπτωσή του. Οι Πίστονς θυμίζουμε ότι δεν επέκτειναν το συμβόλαιό του, με το οποίο ο ίδιος θα είχε λαμβάνειν 42 εκατομμύρια δολάρια τη φετινή σεζόν.
Οπότε ο 28χρονος γκαρντ ψάχνει πλέον αλλού τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Όντας ένας σουτέρ που μπορεί να δώσει λύσεις ακόμα και σε ομάδες που θέλουν να πρωταγωνιστήσουν στο NBA.
Θυμίζουμε πως με τους Πίστονς την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε σε 82 παιχνίδια, μετρώντας 16.3 πόντους, με 41.6% στο τρίποντο, μαζί με 2.6 ριμπάουντ και 1.7 ασίστ.
The Knicks and Cavaliers have checked in on Malik Beasley, sources told @hoopshype. Knicks executive Gersson Rosas signed Beasley to a four-year, $60M deal with the Timberwolves. Knicks and Cavs have minimum deals to offer. Beasley is no longer a target of a federal investigation— Michael Scotto (@MikeAScotto) August 24, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.