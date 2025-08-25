Τον επόμενο σταθμό της καριέρας του αναζητεί ο Μαλίκ Μπίσλεϊ, αφού έχει πλέον «καθαρίσει» το όνομά του.

Ο Μαλίκ Μπίσλεϊ πριν από μερικές ημέρες είδε το όνομά του να «καθαρίζει» από τις έρευνες περί στοιχηματισμού. Κάτι που προφανώς τον βάζει ξανά στο κάδρο για αρκετές ομάδες του NBA, οι οποίες και ενδιαφέρονται για την περίπτωσή του.

Ο Μπίσλεϊ παραμένει free agent, με τους Νικς και τους Καβαλίερς πλέον να σκέφτονται έντονα την περίπτωσή του. Οι Πίστονς θυμίζουμε ότι δεν επέκτειναν το συμβόλαιό του, με το οποίο ο ίδιος θα είχε λαμβάνειν 42 εκατομμύρια δολάρια τη φετινή σεζόν.

Οπότε ο 28χρονος γκαρντ ψάχνει πλέον αλλού τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Όντας ένας σουτέρ που μπορεί να δώσει λύσεις ακόμα και σε ομάδες που θέλουν να πρωταγωνιστήσουν στο NBA.

Θυμίζουμε πως με τους Πίστονς την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε σε 82 παιχνίδια, μετρώντας 16.3 πόντους, με 41.6% στο τρίποντο, μαζί με 2.6 ριμπάουντ και 1.7 ασίστ.