Σακίλ: «Απογοητεύομαι όταν οι άνθρωποι μιλάνε για GOAT και δεν αναφέρουν τον Κόμπι» (vid)

Ο Σακίλ Ο'Νίλ έδειξε για άλλη μια φορά πως δεν ξεχνά τον Κόμπι και τον θεωρεί έναν εκ των κορυφαίων όλων των εποχών.

Το Σάββατο 23 Αυγούστου, ο σπουδαίος Κόμπι Μπράιαντ θα έκλεινε τα 47 του χρόνια. Αλλά ο τεράστιος Black Mamba έφυγε από τη ζωή σε αεροπορικό δυστύχημα το 2020 μαζί με την κόρη του, Τζίτζι.

Οι λάτρεις του ΝΒΑ και του μπάσκετ δεν θα τον ξεχάσουν ποτέ, αφού αυτά που έκανε στο παρκέ ήταν εντυπωσιακά. Ένας παίκτης που αγάπησε παράφορα το μπάσκετ και αφοσιώθηκε σε αυτό, δίνοντας το καλό παράδειγμα στις επόμενες γενιές που τον είχαν σαν πρότυπο.

Ο Κόμπι Μπράιαντ μεγαλούργησε στους Λέικερς και κατέκτησε πέντε πρωταθλήματα. Τα τρία πρώτα, από το 2000 μέχρι το 2002 παρέα με τον Σακίλ Ο'Νίλ. Ο Diesel μίλησε στο Straigth Game Podcast και αποθέωσε για άλλη μια φορά τον Black Mamba

«Απογοητεύομαι όταν οι άνθρωποι μιλάνε για GOAT και δεν αναφέρουν τον Κόμπι Μπράιαντ», ήταν τα λόγια του.