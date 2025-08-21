Κούζμα: Εντυπωσιακό graffiti για τον παίκτη των Μπακς σε γήπεδο στις Φιλιππίνες (vid)
O Kάιλ Κούζμα θα αγωνίζεται και τη νέα σεζόν στους Μπακς. Φαίνεται πως ο παίκτης του Μιλγουόκι έχει πέραση και στις Φιλιππίνες, αφού για χάρη του δημιουργήθηκε ένα ενετυπωσιακό ανοιχτό γήπεδο μπάσκετ. Ο Κούζμα ξεχωρίζει σε graffiti που υπάρχει σε όλο το γήπεδο και τα πανοραμικά πλάνα είναι εντυπωσιακά για να καταλάβει κάποιος καλύτερα την δημιουργία. Σίγουρα και ο ίδιος ο Κούζμα θα το εκτιμήσει.
Τη σεζόν που πέρασε, μοιράστηκε τα παιχνίδια σε Γουάσινγκτον και Μιλγουόκι. Στους Γουίζαρντς είχε 32 ματς με 15.2 πόντους και 5.8 ριμπάουντ, ενώ στους Μπακς είχε 33 ματς με 14.5 πόντους και 5.6 ριμπάουντ.
Το όνομα του πάντως έχει εμπλακεί σε σενάρια ανταλλαγής το τελευταίο διάστημα και η θέση του στο ρόστερ των ελαφιών δεν είναι σίγουρη, σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιευμάτα.
Δείτε το γήπεδο για χάρη του Κούζμα
Kyle Kuzma court mural in the Philippines 🔥— NBACentral (@TheDunkCentral) August 21, 2025
(h/t @ClutchPoints)
pic.twitter.com/kG2zW7qKP5
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Αντετοκούνμπο: Το NBA 2K26 αποκάλυψε το Top-10 των ratings, στην τρίτη θέση ο Giannis
- Μπαρτζώκας, Γιασικεβίτσιους: Όταν οι κορυφαίοι υποστηρίζουν τους κορυφαίους - Ποιων ομάδων είναι φίλαθλοι οι σπουδαίοι του μπάσκετ
- Μπριν Φορμπς: Η... σύμπτωση με το ρεκόρ καριέρας στο ΝΒΑ απέναντι στην 50άρα του Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ!