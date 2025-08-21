Ένα εντυπωσιακό γήπεδο υπάρχει στις Φιλιππίνες, με το graffiti για τον Κούζμα να ξεχωρίζει στο παρκέ.

O Kάιλ Κούζμα θα αγωνίζεται και τη νέα σεζόν στους Μπακς. Φαίνεται πως ο παίκτης του Μιλγουόκι έχει πέραση και στις Φιλιππίνες, αφού για χάρη του δημιουργήθηκε ένα ενετυπωσιακό ανοιχτό γήπεδο μπάσκετ. Ο Κούζμα ξεχωρίζει σε graffiti που υπάρχει σε όλο το γήπεδο και τα πανοραμικά πλάνα είναι εντυπωσιακά για να καταλάβει κάποιος καλύτερα την δημιουργία. Σίγουρα και ο ίδιος ο Κούζμα θα το εκτιμήσει.

Τη σεζόν που πέρασε, μοιράστηκε τα παιχνίδια σε Γουάσινγκτον και Μιλγουόκι. Στους Γουίζαρντς είχε 32 ματς με 15.2 πόντους και 5.8 ριμπάουντ, ενώ στους Μπακς είχε 33 ματς με 14.5 πόντους και 5.6 ριμπάουντ.

Το όνομα του πάντως έχει εμπλακεί σε σενάρια ανταλλαγής το τελευταίο διάστημα και η θέση του στο ρόστερ των ελαφιών δεν είναι σίγουρη, σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιευμάτα.

