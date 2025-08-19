Τζον Γουόλ: Αποσύρθηκε από το μπάσκετ
Όλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν. Αυτό ισχύει και στην περίπτωση του Τζον Γουόλ. Ο έμπειρος πρώην γκαρντ ανακοίνωσε το τέλος της καριέρας του στα 34 του. Έπαιξε για 11 σεζόν στο κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του πλανήτη, ενώ συμμετείχε σε All Star Game σε 5 περιπτώσεις. Απόφοιτος του Κεντάκι που πέρασε τα κορυφαία του χρόνια στους Γουίζαρντς. Τότε ήταν και ένας από τους πιο γρήγορους παίκτες του πλανήτη, μια... σφαίρα.
Στη συνέχεια αγωνίστηκε σε Κλίπερς και Ρόκετς. Ήταν μέλος της τριτης καλύτερης πεντάδας του ΝΒΑ μια φορά, rookie της σεζόν στο παρελθόν και νικητής στον διαγωνισμό καρφωμάτων. Τα τελευταία χρόνια χτυπήθηκε από τραυματισμούς.
Kορυφαία του σεζόν το 2016-17, τότε που μέτρησε 23.1 πόντους, 10.7 ασίστ αλλά και 2 κλεψίματα ανά ματς. Σε τρεις περιπτώσεις, οδήγησε την Ουάσινγκτον σε ημιτελικούς Ανατολής. Με την φυγή του, η ομάδα δεν επέστρεψε ποτέ ξανά σε αυτό το επίπεδο.
Breaking: John Wall has announced he is retiring from basketball after 11 seasons in the NBA, per @ShamsCharania
👏5x NBA All-Star
👏All-NBA Third Team
👏NBA All-Defensive Second Team
👏NBA All-Rookie First Team
👏NBA Slam Dunk Contest champion
👏SEC Player of the Year
What a… pic.twitter.com/DuQbnfNH9r— Bleacher Report (@BleacherReport) August 19, 2025
Retired but never done. Doing it the #WallWay pic.twitter.com/s1pX9afHfL— John Wall (@JohnWall) August 19, 2025
