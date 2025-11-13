Ρόκετς - Γουίζαρντς 135-112: Πάρτι του Χιούστον κόντρα στην Ουάσινγκτον
Δεν πτοούνται οι Ρόκετς και συνεχίζουν με νίκες την πορεία τους στο ΝΒΑ. Οι ρουκέτες επικράτησαν με 135-112 των Γουίζαρντς και έτσι πήγαν στο 7-3, ρίχνοντας στο 1-11 τους απογοητευτικούς για άλλη μια σεζόν πρωτευουσιάνους.
Για τους νικητές ο Ντουράντ είχε 23 πόντους, ο Τόμπσον πρόσθεσε 18 πόντους με 8 ασίστ και ο Σενγκούν μέτρησε 16 πόντους με 13 ριμπάουντ αλλά και 6 ασίστ. Στον αντίποδα ο Σαρ είχε 25 πόντους και 11 ριμπάουντ, ενώ ο Τζορτζ μέτρησε 16 πόντους και 9 ασίστ.
Τεράστια η διαφορά δυναμικότητας ανάμεσα στις δύο ομάδες και δεν γινόταν να μην φανεί στο παρκέ.
