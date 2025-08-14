Ο Μπομπάν Μαριάνοβιτς έδωσε τις δικές του προβλέψεις για τον φετινό MVP του ΝΒΑ, με δύο ιδιαίτερα «καυτά» ευρωπαϊκά ονόματα να βρίσκονται ψηλά στη λίστα του. Ο λόγος, φυσικά, για τον Λούκα Ντόντσιτς και τον Νίκολα Γιόκιτς.

Ο βετεράνος NBAer, Μπομπάν Μαριάνοβιτς, στις εκτιμήσεις του για τον πολυτιμότερο παίκτη της σεζόν 2025-26, επέλεξε δύο πρώην συμπαίκτες του, τον Λούκα Ντόντσιτς, με τον οποίο αγωνίστηκε στους Ντάλας Μάβερικς από το 2019 έως το 2022, και τον Νίκολα Γιόκιτς, συμπαίκτη του στην εθνική Σερβίας.

Εκθείασε τον Σλοβένο για την εργατικότητα, τον τρόπο σκέψης και την αφοσίωσή του στο μπάσκετ: «Αγαπά το παιχνίδι και αυτό φαίνεται από τη νοοτροπία του, μετά από μια γεμάτη σεζόν πηγαίνει στην εθνική του με το ίδιο πάθος».

Μιλώντας για τη φετινή του μεταμόρφωση, τόνισε τον τρόπο που δουλεύει στο γυμναστήριο και την ικανότητά του να αντιλαμβάνεται το παιχνίδι: «Ο Ντόντσιτς είναι πολύ εργατικός, δουλεύει συνέχεια και κάνει ό,τι χρειάζεται για να είναι ο καλύτερος εαυτός του. Μπορεί να εκτελέσει οποιαδήποτε κίνηση δει από άλλον παίκτη με τρομερή ευκολία. Είναι ένας από τους κορυφαίους στον κόσμο».

Η «δίψα» του για μπάσκετ φαίνεται και από το γεγονός ότι, παρά την απαιτητική χρονιά, ακολούθησε και φέτος την Εθνική Σλοβενίας στο EuroBasket 2025.

Ο Γιόκιτς, στα 30 του πλέον, παραμένει κυριαρχική δύναμη στο ΝΒΑ με τους Ντένβερ Νάγκετς, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για μια αμιγώς βαλκανική μονομαχία για το βραβείο του MVP το 2026.

Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη εδώ