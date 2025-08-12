NBA: Πρεμιέρα με Κάρι vs Ντόντσιτς
Το NBA είναι έτοιμο να ανοίξει την αυλαία του για τη σεζόν 2025-26 στις 21 Οκτωβρίου με δύο «καυτές» αναμετρήσεις που προμηνύουν ένα πολύ δυναμικό ξεκίνημα.
Ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ και οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ θα παραλάβουν τα δαχτυλίδια των πρωταθλητών και θα υψώσουν το λάβαρο πριν φιλοξενήσουν τους Χιούστον Ρόκετς στο ντεμπούτο του Κέβιν Ντουράντ.
Από την άλλη οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς του Στεφ Κάρι θα ταξιδέψουν στο Λος Άντζελες όπου θα αναμετρηθούν με τους Λέικερς του Λούκα Ντόντσιτς και ΛεΜπρόν Τζέιμς.
The 2025-26 regular season will tip off with a doubleheader on Tuesday, Oct. 21 as the NBA returns to NBC and debuts on Peacock.— NBA Communications (@NBAPR) August 12, 2025
🏀 Shai Gilgeous-Alexander and the @okcthunder receive their championship rings and raise their championship banner before hosting the @HoustonRockets… pic.twitter.com/TRuUEgH3zP
