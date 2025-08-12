Η regular season στο NBA ανοίγει την αυλαία της με την αναμέτρηση των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς με τους Λος Άντζελες Λέικερς κι εκείνη των Χιούστον Ρόκετς με τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ.

Το NBA είναι έτοιμο να ανοίξει την αυλαία του για τη σεζόν 2025-26 στις 21 Οκτωβρίου με δύο «καυτές» αναμετρήσεις που προμηνύουν ένα πολύ δυναμικό ξεκίνημα.

Ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ και οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ θα παραλάβουν τα δαχτυλίδια των πρωταθλητών και θα υψώσουν το λάβαρο πριν φιλοξενήσουν τους Χιούστον Ρόκετς στο ντεμπούτο του Κέβιν Ντουράντ.

Από την άλλη οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς του Στεφ Κάρι θα ταξιδέψουν στο Λος Άντζελες όπου θα αναμετρηθούν με τους Λέικερς του Λούκα Ντόντσιτς και ΛεΜπρόν Τζέιμς.