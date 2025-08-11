Οι Μπουλς προσπαθούν να κρατήσουν στο Σικάγο τον Τζος Γκίντεϊ, αλλά η πρόταση των 80 εκατομμυρίων φαίνεται πως δεν ικανοποιεί τον Αυστραλό.

Ο Τζος Γκίντεϊ κυκλοφορεί ως restricted free agent στην αγορά και όπως είναι απολύτως λογικό, έχει συγκεντρώσει γύρω του πολλούς μνηστήρες. Ωστόσο οι Σικάγο Μπουλς δε θέλουν να παρατήσουν την υπόθεση, αφού σκοπεύουν από την πλευρά τους να κάνουν ό,τι είναι δυνατό για να τον κρατήσουν στο ρόστερ τους.

Σύμφωνα με Τζέικ Φίσερ, οι «Ταύροι» έχουν προσφέρει τετραετές συμβόλαιο, αξίας 80 εκατομμυρίων δολαρίων στον Τζος Γκίντεϊ. Ωστόσο ακόμα και αυτή η προσφορά, φαίνεται πως δεν ικανοποιεί την πλευρά του παίκτη.

Ο οποίος κοστολογεί τον εαυτό του σε ένα συμβόλαιο της τάξεως των 30 εκατομμυρίων τον χρόνο. Κάτι που οι Μπουλς δυσκολεύονται να προσφέρουν, αφού ανησυχούν για το luxury tax.

Θυμίζουμε πως ο Αυστραλός γκαρντ πραγματοποίησε μία πολύ καλή σεζόν με τη φανέλα των Μπουλς, έχοντας 14.6 πόντους, 8.1 ριμπάουντ και 7.2 ασίστ μέσο όρο.