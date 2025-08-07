Οι Μπουλς παρουσίασαν την εντυπωσιακή Statement εμφάνισή τους για τη φετινή χρονιά, ξυπνώντας αναμνήσεις από τις χρυσές εποχές του Μάικλ Τζόρνταν στο Σικάγο.

Η νοσταλγία των ’90s «χτύπησε κόκκινο» με τις νέες Statement εμφανίσεις των Σικάγο Μπουλς για τη σεζόν 2025-26. Οι εμβληματικές κόκκινες ρίγες στο μαύρο φόντο επαναφέρουν, σχεδόν 30 χρόνια μετά, τις εικόνες της χρυσής δεκαετίας των Μπουλς, του Μάικλ Τζόρνταν, του Σκότι Πίπεν και της δυναστείας της ομάδας του Φιλ Τζάκσον.

Η συγκεκριμένη εμφάνιση έκανε το ντεμπούτο της τη σεζόν 1995-96, όταν οι Μπουλς σημείωσαν το ιστορικό ρεκόρ 72-10 και κατέκτησαν το πρωτάθλημα. Η ομάδα φόρεσε ξανά τις φανέλες τις σεζόν 1996-97, 2007-08 και 2012-13, ωστόσο το σχέδιο είχε να εμφανιστεί από το 2013.

Για την παρουσίαση της νέας στολής, οι «Ταύροι» επιστράτευσαν τον Ντένις Ρόντμαν, τον εκκεντρικό σταρ που είχε ενταχθεί στους Μπουλς τη σεζόν 1995-96 και βοήθησε την ομάδα να φτάσει στην κορυφή. Το «Σκουλήκι» ήταν, αναμφίβολα, η ιδανική επιλογή για μια καμπάνια με έντονο συμβολισμό και ιστορική αναφορά.

Πρόκειται για μόλις την τρίτη εμφάνιση τύπου Statement Edition στην ιστορία των σχεδόν 60 ετών του συλλόγου, και παραμένει πιστή στην αγαπημένη ,για πολλούς, εκδοχή της κλασικής εμφάνισης των Σικάγο Μπουλς.