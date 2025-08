Σε αναμμένα κάρβουνα οι Σίξερς για τον Τζοέλ Εμπίντ που όπως όλα δείχνουν θα χάσει το training camp

Tην σεζόν που πέρασε, o Tζοέλ Εμπίντ αγωνίστηκε σε μόλις 19 ματς με τη φανέλα της Φιλαδέλφεια, ενώ πριν είχε παίξει σε 39 παιχνίδια. Η τελευταία διετία δεν είναι η καλύτερ δυνατή για τον Καμερουνέζο σέντερ.

Ο δημοσιογράφος των Σίξερς, Κιθ Πομπέι είχε τοποθετηθεί για το μέλλον του και έθεσε θέμα απόσυρσης σύντομα. «Νομίζω ότι ο Τζόελ ίσως ξέρει ότι το τέλος είναι κοντά», ήταν τα λογια του για τον σταρ των Σίξερς.

Έχουμε και πιο φρέσκα ρεπορτάζ αυτή τη φορά από το Clutchpoints το οποίο αναφέρει πως ο Εμπίντ είναι πιθανό να χάσει την έναρξη του training camp. Το γόνατο του Eμπίντ φέρεται να είναι σε κακή κατάσταση και είναι πιθανό να χάσει την έναρξη του προπονητικού καμπ. Κάποιοι στο πρωτάθλημα πιστεύουν ότι οι Σίξερς μετανιώνουν που τον επέκτειναν

«Ο Embiid δυσκολεύεται να επιστρέψει στο γήπεδο αυτή την offseason και υπάρχει μια αυξανόμενη ανησυχία ότι δεν θα είναι έτοιμος για την έναρξη του training camp», συμπληρώνει.

Joel Embiid’s knee is reportedly in bad shape, and he’s likely to miss the start of training camp. Some around the league believe the Sixers regret extending him, per @BrettSiegelNBA



“Embiid has struggled getting back on the court this offseason, and there is a growing concern… pic.twitter.com/m4iyPrV0NN