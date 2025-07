Δημοσιογράφος Σίξερς: «Νομίζω πως ο Τζόελ ίσως ξέρει ότι το τέλος είναι κοντά» (vid)

Δημοσιογράφος των Σίξερς τοποθετήθηκε για το μέλλον του Τζοέλ Εμπίντ στο ΝΒΑ.

O Tζοέλ Εμπίντ αποτελεί έναν εκ των κορυφαίων σέντερ της λίγκας, ωστόσο έχει πληγωθεί από πολλούς τραυματισμούς κατά τη διάρκεια της καριέρας του. Αυτοί οι τραυματισμοί δεν τον άφησαν να γίνει ακόμα καλύτερος παίκτης, ενώ ακόμα δεν έχει πανηγυρίσει κάποιο πρωτάθλημα.

Tην σεζόν που πέρασε, αγωνίστηκε σε μόλις 19 ματς με τη φανέλα της Φιλαδέλφεια, ενώ πριν είχε παίξει σε 39 παιχνίδια. Η τελευταία διετία δεν είναι η καλύτερ δυνατή για τον Καμερουνέζο σέντερ.

Ο δημοσιογράφος των Σίξερς, Κιθ Πομπέι τοποθετήθηκε για το μέλλον του και έθεσε θέμα απόσυρσης σύντομα. «Νομίζω ότι ο Τζόελ ίσως ξέρει ότι το τέλος είναι κοντά», ήταν τα λογια του για τον σταρ των Σίξερς.

