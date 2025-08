Ο Ταϊρίς Χαλιμπέρτον έκανε την εμφάνιση του στο Summerslam του WWE και βοήθησε τον Τζον Σίνα.

Τζέιλεν Μπράνσον και Ταϊρίς Χαλιμπέρτον είχαν εμφανιστεί σε επεισόδιο του Smackdown στα τέλη Ιούνη του 2024. Μάλιστα ο Χαλιμπέρτον πήρε μια σιδερογροθιά και ο Μπράνσον μια καρέκλα για να τη χρησιμοποιήσουν σαν... όπλο για το σενάριο.

Ο σταρ των Πέισερς φαίνεται πως δεν... ξεκολλά από το WWE. Ο ηγέτης της Ιντιάνα βοήθησε κατά κάποιο τρόπο τον Τζον Σίνα στο Summerslam στο ματς κόντρα στον Κόντι Ρόουντς. Ο Σίνα πήρε την πατερίτσα του Χαλιμπέρτον και χτύπησε με αυτή δύο φορές τον αντίπαλο του, ωστόσο στο τέλος ο Ρόουντς ήταν εκείνος που του πήρε τον τίτλο.

Από την πλευρά του ο Χαλιμπέρτον βρίσκεται σε περίοδο αποθεραπείας μετά την ρήξη αχιλλείου που υπέστη στον έβδομο τελικό στο ΝΒΑ και για αυτό τον λόγο, έχει και την πατερίτσα.

John Cena really took Hali’s crutch 💀



(via @WWE)pic.twitter.com/wQUhtCdqRj