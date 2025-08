Ντόντσιτς: «Θέλω πρωτάθλημα στους Λέικερς, να... γραφτεί και το όνομα μου εδώ» (vid)

Ο Λούκα Ντόνσιτς έδειξε τη χαρά του για την επέκταση του συμβολαίου του με τους Λέικερς.

Ο Λούκα Ντόντσιτς υπέγραψε τριετή επέκταση αξίας 165 εκατ. δολαρίων με τους λιμνάνθρωπους με player option το καλοκαίρι του 2028. Αυτό σημαίνει πως ο Luka Magic δεν θα είναι στη free agency το επόμενο καλοκαίρι, με την ομάδα του ΛεΜπρόν Τζέιμς να τον κρατά στο LA. Μάλιστα ο Σλοβένος θα μπορεί να πάρει πενταετές αξίας 417 εκατ. δολαρίων το 2028.

Ο Luka Magic μίλησε στη συνέντευξη Τύπου και στάθηκε στην απόφαση που πήρε, ενώ έδειξε και πόσο θέλει να πάρει πρωτάθλημα με τη φανέλα των Λέικερς.

Eίπε μεταξύ άλλων στη συνέντευξη Τύπου

Για το πότε κατάλαβε ότι θέλει να παραμείνει στην ομάδα: «Όσο άρχισα να παίζω, ήθελα να είμαι εδώ. Ένας εκπληκτικός οργανισμός, εμπιστευόμαστε ο ένας στον άλλο και η απόφασή μου ήρθε πολύ γρήγορα».

Για το πώς νιώθει που έμεινε στους Λέικερς: «Είναι ιδιαίτερα τιμητικό, είναι ένας εκπληκτικός οργανισμός οι Λέικερς.Μια ομάδα που έχουν παίξει τόσο πολλοί εξαιρετικοί παίκτες και προφανώς θέλω και εγώ να βάλω την φανέλα μου στην οροφή, οπότε θα δουλέψω για αυτό».

Για το πρωτάθλημα που θέλει στους Λέικερς: Πιστεύω ότι έχουμε μια εκπληκτική ομάδα. Να παλέψουμε για το πρωτάθλημα. Έτοιμοι να κερδίσουμε κάθε ματς. Θα παλέψουμε για το πρωτάθλημα».

Για την απόφαση να υπογράψει την επέκταση: «Τιμή να είσαι παίκτης των Λέικερς και ήθελα να μείνω εδώ. Όταν κοιτάς εδώ, υπάρχουν τόσα πολλά ονόματα σπουδαίων παικτών που έπαιξαν για τους Λέικερς. Θέλω να είναι και το δικό μου όνομα γραμμένο εδώ κάποια μέρα».

I just signed my extension with the Lakers. Excited to keep working to bring championships to LA and make Laker Nation proud. Grateful to the Lakers, my teammates and all the fans who’ve shown so much love since day one. This is just the beginning. 💜💛 pic.twitter.com/PrTfTxxlpU