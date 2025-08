Κάζινς για Γιόκιτς: «Ήθελε να αποσυρθεί πριν πάρει το συμβόλαιο 300 εκατ. δολαρίων»

O NτεΜάρκους Κάζινς μοιράστηκε μια ιστορία από τότε που ήταν συμπαίκτης του Νίκολα Γιόκιτς στους Νάγκετς.

ΝτεΜάρκους Κάζινς και Νίκολα Γιόκιτς συνυπήρξαν στους Νάγκετς και ο Βoogie έχει πράγματα να θυμάται από αυτή τη συνεργασία. Ο Κάζινς μίλησε στο Straigthgamepod και τόνισε ότι ο Joke ήθελε να αποσυρθεί το 2022 πριν υπογράψει το συμβόλαιό του με τους Νάγκετς για τον Σούπερμαν.

«Όταν ήμουν στο Ντένβερ, τα ντουλάπια μας ήταν το ένα δίπλα στο άλλο στα αποδυτήρια. Δεν θυμάμαι ποιος είχε μόλις υπογράψει επέκταση τότε, αλλά του είπα: "Το νέο σου συμβόλαιο θα είναι τρελό!" Μου είπε: "Γιατί, μπορεί να αποσυρθώ πριν από αυτό το συμβόλαιο". Είπα: "Θα αφήσεις 300 εκατομμύρια δολάρια στο τραπέζι; Είσαι τρελός; Υπογράψε το συμβόλαιο και μετά πάχυνε, γίνε κακός. Απλώς μην χάσεις 300 εκατομμύρια δολάρια!"

Τότε μου είπε: "Γιατί θέλω απλώς να επιστρέψω στην πόλη μου και να χαλαρώσω με τα άλογά μου". Του είπα: "Αστείο, αυτά τα άλογα θα είναι εκεί. Θα αγοράσεις απλώς περισσότερα άλογα με 300 εκατομμύρια δολάρια"».

DeMarcus Cousins said Nikola Jokić wanted to retire in 2022 before he signed his superman contract with the Nuggets



“When I was in Denver, our lockers were next to each other in the locker room. I don’t remember who had just signed an extension at the time, but I told him:… pic.twitter.com/lYmyPPP3nN