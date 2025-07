Η θέση του Τέρι Ροζίερ στους Χιτ για τη νέα σεζόν είναι αμφίβολη.

Συνεχίζουν τον προγραμματισμό τους για τη νέα σεζόν οι Χιτ. Σύμφωνα με την Μiami Herald, η ομάδα είναι ανοιχτή για ανταλλαγή του Τέρι Ροζίερ.

Την σεζόν που ολοκληρώθηκε ο Scary Terry μέτρησε 10.6 πόντους, 3.7 ριμπάουντ και 2.6 ασίστ κατά μέσο όρο στα 64 ματς που έπαιξε με τη φανέλα του Μαϊάμι. Στο παρελθόν έχει αγωνιστεί σε Σέλτικς, όπου έφτιαξε το όνομα του αλλά και στην Σάρλοτ.

Πάντως ο Κρις Χέινς είχε αναφέρει στα μέσα Ιουλή πως «ο Τέρι Ροζίερ δεν έχει απαλλαγεί από οποιαδήποτε κατηγορία και παραμένει υπό ομοσπονδιακή έρευνα για πιθανή εμπλοκή σε τυχερά παιχνίδια».

The Miami Heat remain open to trading Terry Rozier, per @Anthony_Chiang pic.twitter.com/pMQvDPNney