Εύκολη νίκη για τους Χιτ κόντρα στους Χόρνετς, οι Γουόριορς επικράτησαν των Κλίπερς.

Οι Μαϊάμι Χιτ υποδέχθηκαν τους Σάρλοτ Χόρνετς και κατάφεραν να μία μεγαλειώδη νίκη με 144-117.

Μπορεί στην πρώτη περίοδο οι φιλοξενούμενοι να ήταν μπροστά με τρεις πόντους, οι γηπεδούχοι ωστόσο στη συνέχεια ήταν επιβλητικοί και έφτασαν με μεγάλη άνεση στην επικράτηση.

Από τους Χιτ, ο Τζάκεθ είχε 28 πόντους, στους 26 ακολούθησε ο Μπαμ Αντεμπάγιο, 17 είχε ο Λάρσον, 14 ο Γουέρ ενώ με 10 τελείωσε ο Νίκολα Γιόβιτς και ο Σιμόνε Φοντέκιο.

Από την άλλη πλευρά ξεχώρισε ο ΛαΜέλο Μπολ που είχε 20 πόντους, 19 είχε ο Κνουεπέλ, 18 ο Κόλιν Σέξτον, στους 17 έφτασε ο Μάιλς Μπρίτζες ενώ 10 είχε ο Ράιαν Κάλκμπρενερ.

Τα δωδεκάλεπτα: 37-34, 76-60, 105-88, 144-117

Γουόριορς - Κλίπερς 98-79

Οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς υποδέχθηκαν τους Λος Άντζελες Κλίπερς και κατάφεραν να πάρουν τη νίκη με 98-79.

Ο Τζίμι Μπάτλερ αναδείχθηκε σε πρώτος σκόρερ για τους νικητής έχοντας 21 πόντους, στους 19 ακολούθησε ο Στέφεν Κάρι ενώ 12 είχε ο Μπράντιν Ποντζιέμσκι.

Από τους ηττημένους, ο Τζέιμς Χάρντεν «οδήγησε» με 20 πόντους, 18 είχε ο Καουάι Λέοναρντ ενώ με 14 τελείωσε ο Ίβιτσα Ζούμπατς.

Τα δωδεκάλεπτα: 33-25, 46-49, 78-63, 98-79

