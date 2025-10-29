NBA: Οι Χιτ πάτησαν τους Χόρνετς, νίκη με... ευρωπαϊκό σκορ για τους Γουόριορς
Οι Μαϊάμι Χιτ υποδέχθηκαν τους Σάρλοτ Χόρνετς και κατάφεραν να μία μεγαλειώδη νίκη με 144-117.
Μπορεί στην πρώτη περίοδο οι φιλοξενούμενοι να ήταν μπροστά με τρεις πόντους, οι γηπεδούχοι ωστόσο στη συνέχεια ήταν επιβλητικοί και έφτασαν με μεγάλη άνεση στην επικράτηση.
Από τους Χιτ, ο Τζάκεθ είχε 28 πόντους, στους 26 ακολούθησε ο Μπαμ Αντεμπάγιο, 17 είχε ο Λάρσον, 14 ο Γουέρ ενώ με 10 τελείωσε ο Νίκολα Γιόβιτς και ο Σιμόνε Φοντέκιο.
Από την άλλη πλευρά ξεχώρισε ο ΛαΜέλο Μπολ που είχε 20 πόντους, 19 είχε ο Κνουεπέλ, 18 ο Κόλιν Σέξτον, στους 17 έφτασε ο Μάιλς Μπρίτζες ενώ 10 είχε ο Ράιαν Κάλκμπρενερ.
Τα δωδεκάλεπτα: 37-34, 76-60, 105-88, 144-117
Γουόριορς - Κλίπερς 98-79
Οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς υποδέχθηκαν τους Λος Άντζελες Κλίπερς και κατάφεραν να πάρουν τη νίκη με 98-79.
Ο Τζίμι Μπάτλερ αναδείχθηκε σε πρώτος σκόρερ για τους νικητής έχοντας 21 πόντους, στους 19 ακολούθησε ο Στέφεν Κάρι ενώ 12 είχε ο Μπράντιν Ποντζιέμσκι.
Από τους ηττημένους, ο Τζέιμς Χάρντεν «οδήγησε» με 20 πόντους, 18 είχε ο Καουάι Λέοναρντ ενώ με 14 τελείωσε ο Ίβιτσα Ζούμπατς.
Τα δωδεκάλεπτα: 33-25, 46-49, 78-63, 98-79
