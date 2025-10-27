Τρομερό triple double ο Λαμέλο Μπολ, οι Χιτ υποχρέωσαν τους Νικς στην πρώτη τους ήττα

Στο Μαϊάμι οι Νικς γνώρισαν την πρώτη τους ήττα στο πρωτάθλημα από τους Χιτ με 115-107, ενώ στην Ουάσινγκτον οι Χόρνετς επικράτησαν εύκολα με 139-113 χάρη στο τρομερό triple double του Λαμέλο Μπολ.

Μαϊάμι Χιτ - Νιου Γιορκ Νικς 115-107

Με τον Νόρμαν Πάουελ να σημειώνει 29 πόντους έχοντας 4/9 δίποντα, 3/6 τρίποντα και 12/12 βολές, οι Μαϊάμι Χιτ ξεκίνησαν νικηφόρα τα εντός έδρας παιχνίδια τους για τη νέα σεζόν, ενώ υποχρέωσαν τους Νικς στην πρώτη τους, φετινή ήττα. Ο Μπαμ Αντεμπάγιο είχε άλλους 19 πόντους και 13 ριμπάουντ, ενώ ακολούθησαν οι Βάσκεζ (17π.) και Φοντέκιο (14π.). Για τους Νικς (2-1) δεν έφτασαν οι 37 πόντοι του Τζέιλεν Μπράνσον, ο οποίος είχε 9/15 δίποντα, 5/11 τρίποντα και 4/4 βολές. Πολύ καλό ματς και από τους Μπρίτζες (20π., 3/5τρ.) και Άντονι-Τάουνς (15π., 18ριμπ.)

Ουάσινγκτον Γουίζαρντς - Σάρλοτ Χόρνετς 113-139

Καλύτερο ματς δεν θα μπορούσε να κάνει ο Λαμέλο Μπολ ο οποίος ήταν απολαυστικός στα 35 λεπτά που βρέθηκε στο παρκέ της «Capital One Arena» της Ουάσινγκτον. Ο ηγέτης των Χόρνετς σημείωσε triple double, έχοντας 38 πόντους (8/13 δίποντα, 5/12 τρίποντα, 7/7 βολές), 13 ριμπάουντ και 13 ασίστ! Με 20+ πόντους τελείωσαν το ματς άλλοι τρεις παίκτες των Χόρνετς και δη οι Μάιλς Μπρίτζες (22π.), Σέξτον (20π.) και Κνούπελ (20π.) Για τους γηπεδούχους Γουίζαρντς (1-2) ο Σι Τζέι ΜακΚόλουμ είχε 24 πόντους, ενώ ο Άλεξ Σαρ πρόσθεσε άλλους 21 πόντους.