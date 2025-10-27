Τρομερό triple double ο Λαμέλο Μπολ, οι Χιτ υποχρέωσαν τους Νικς στην πρώτη τους ήττα
Μαϊάμι Χιτ - Νιου Γιορκ Νικς 115-107
Με τον Νόρμαν Πάουελ να σημειώνει 29 πόντους έχοντας 4/9 δίποντα, 3/6 τρίποντα και 12/12 βολές, οι Μαϊάμι Χιτ ξεκίνησαν νικηφόρα τα εντός έδρας παιχνίδια τους για τη νέα σεζόν, ενώ υποχρέωσαν τους Νικς στην πρώτη τους, φετινή ήττα. Ο Μπαμ Αντεμπάγιο είχε άλλους 19 πόντους και 13 ριμπάουντ, ενώ ακολούθησαν οι Βάσκεζ (17π.) και Φοντέκιο (14π.). Για τους Νικς (2-1) δεν έφτασαν οι 37 πόντοι του Τζέιλεν Μπράνσον, ο οποίος είχε 9/15 δίποντα, 5/11 τρίποντα και 4/4 βολές. Πολύ καλό ματς και από τους Μπρίτζες (20π., 3/5τρ.) και Άντονι-Τάουνς (15π., 18ριμπ.)
Ουάσινγκτον Γουίζαρντς - Σάρλοτ Χόρνετς 113-139
Καλύτερο ματς δεν θα μπορούσε να κάνει ο Λαμέλο Μπολ ο οποίος ήταν απολαυστικός στα 35 λεπτά που βρέθηκε στο παρκέ της «Capital One Arena» της Ουάσινγκτον. Ο ηγέτης των Χόρνετς σημείωσε triple double, έχοντας 38 πόντους (8/13 δίποντα, 5/12 τρίποντα, 7/7 βολές), 13 ριμπάουντ και 13 ασίστ! Με 20+ πόντους τελείωσαν το ματς άλλοι τρεις παίκτες των Χόρνετς και δη οι Μάιλς Μπρίτζες (22π.), Σέξτον (20π.) και Κνούπελ (20π.) Για τους γηπεδούχους Γουίζαρντς (1-2) ο Σι Τζέι ΜακΚόλουμ είχε 24 πόντους, ενώ ο Άλεξ Σαρ πρόσθεσε άλλους 21 πόντους.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.