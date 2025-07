Δύο σενάρια γύρω από το όνομά του έχει συγκεντρώσει ο Νίκολα Βούτσεβιτς, αναφορικά με το μέλλον του στους Σικάγο Μπουλς.

Το μέλλον του Νίκολα Βούτσεβιτς στο Σικάγο και τους Μπουλς μόνο βέβαιο δεν πρέπει να θεωρείται. Ο 35χρονος σέντερ βρίσκεται στην τελευταία σεζόν του συμβολαίου του και οι Μπουλς αναζητούν τρόπο να κερδίσουν κάτι από εκείνον στην αγορά.

Μάλιστα έχει προκληθεί και μία σύγχυση, όσον αφορά τις προθέσεις της ομάδας του Σικάγο για τον Νίκολα Βούτσεβιτς. Ο Μαυροβούνιος παραμένει μια ελκυστική επιλογή αλλά οι Μπουλς δε βιάζονται σύμφωνα με τον Μαρκ Στάιν.

Ο οποίος αναφέρει ότι οι «Ταύροι» θα εξετάσουν πρώτα τις επιλογές του ρόστερ τους, θα δουν την κίνηση της αγοράς και τι μπορεί να προκύψει, περιμένοντας ίσως μέχρι τον Φεβρουάριο για να βρουν το κατάλληλο trade.

Σε αντίθεση με το παραπάνω, ο Τζέικ Φίσερ του Bleacher Report δε θεωρεί πως οι Μπουλς θα κερδίσουν κάτι από την περίπτωσή του στην αγορά. Κάτι που θα ωθήσει τις δύο πλευρές να βρουν μία λύση μέσω buy out και να απεμπλακούν από το συμβόλαιο που βρίσκεται σε ισχύ.

Θυμίζουμε ότι ο Νίκολα Βούτσεβιτς έχει λαμβάνειν 21 εκατομμύρια δολάρια τη φετινή σεζόν. Ενώ την περσινή χρονιά ολοκλήρωσε με 18.5 πόντους, 10.1 ριμπάουντ, 3.5 ασίστ και 0.7 μπλοκ σε 73 παιχνίδια. Ενώ σε ένα ακόμα επεισόδιο από το μεταξύ τους... τρολάρισμα, ο Εβάν Φουρνιέ του έγραψε στο twitter πως γνωρίζει ότι κουράστηκε να παίζει για ομάδες που κυνηγούν τη λοταρία στο NBA.

Its ok bro I know you’re tired of playing for the lottery. https://t.co/d2Pe4t3zxY