Ο Ντέιβιντ Τζόουνς-Γκαρσία που είχε βρεθεί στο ραντάρ του Ολυμπιακού αποτελεί με κάθε επισημότητα παίκτη των Σαν Αντόνιο Σπερς.

Ένας από τους παίκτες που έκλεψαν ολοκληρωτικά την παράσταση στο Summer League ήταν ο Ντέιβιντ Τζόουνς-Γκαρσία με αποτέλεσμα να μπει στο «ερυθρόλευκο» μικροσκόπιο.

Παρόλα αυτά ο ίδιος ο παίκτης έβαλε «φρένο» σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκό σενάριο ξεκαθαρίζοντας την πρόθεσή του να δοκιμάσει στο NBA. Όπως και θα γίνει.

Οι Σαν Αντόνιο Σπερς με τους οποίους αγωνίστηκε στο Summer League ανακοίνωσαν την απόκτηση του Δομινικανού γκαρντ με two way συμβόλαιο.

Ο Τζόουνς-Γκαρσία πήρε μέρος σε πέντε ματς του Summer League έχοντας κατά μέσο όρο είχε 21.6 πόντους 6.2 ριμπάουντ και 3.8 ασίστ σουτάροντας με 53% στα τρίποντα.

𝓼𝓲𝓰𝓷𝓮𝓭 ✍️



The Spurs have signed David Jones Garcia to a two-way contract! @Shift4 | #sponsored pic.twitter.com/viAcHn1X9S