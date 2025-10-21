Ο Βίκτορ Γουεμπανιαμά απάντησε στα όσα λέγονται τις τελευταίες ημέρες αναφορικά με το γεγονός ότι το ύψος του έφτασε τα 2.31 μέτρα!

Το τελευταίο διάστημα έχει πέσει μπόλικη σπέκουλα για το πόσο ψήλωσε ο Γάλλος φόργουορντ/σέντερ των Σαν Αντόνιο Σπερς.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, ο Γουεμπανιαμά έχει μετρηθεί επισήμως στα 226 εκατοστά (7'5'') χωρίς παπούτσια, σχεδόν πέντε πόντους πιο ψηλός σε σχέση με το ξεκίνημα της περσινής αγωνιστικής σεζόν.

Μάλιστα ο έγκυρος ρεπόρτερ του ESPN, Μπράιαν Γουίντχορστ, ισχυρίστηκε ότι το ύψος του Γάλλου ανέρχεται στα 2.31 μέτρα (7'7'') , κάτι που αν ισχύει τον κατατάσσει αμέσως στον πιο ψηλό μπασκετμπολίστα όλων των εποχών στο NBA, έχοντας το ίδιο ύψος με τους Γκεόργκι Μουρεσάν και Μανούτ Μπολ.

Ο ίδιος, πάντως, δεν φαίεται να ασχολείται ιδιαίτερα με το... ύψος του: «Δεν θα έλεγα ότι μου αρέσει. Με τα χρόνια, έχει πάψει να είναι κάτι που με απασχολεί Κατά τη γνώμη μου, υπάρχουν τόσα πιο ενδιαφέροντα πράγματα σχετικά με μένα» ήταν το σχετικό του σχόλιο.