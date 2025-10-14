Γουεμπανιαμά: Μας κάνει πλάκα! Follow κάρφωμα χωρίς να σηκώσει καν τα πόδια από το παρκέ!
Απ' ότι φαίνεται έχουμε... πολλά να δούμε ακόμα από τον Γάλλο σέντερ των Σαν Αντόνιο Σπερς!
Καταρχάς, και σύγκριση με πέρυσι, «πέταξε» περισσότερο μπόι καθώς έχει ψηλώσει πέντε πόντους με αποτέλεσμα να βλέπει τον κόσμο από τα 226 εκατοστά!
Είναι χαρακτηριστικό ότι στο ξεκίνημα της σεζόν 2024-25 είχε μετρηθεί στα 2.21 μέτρα και τώρα στα... 2.26 μέτρα.
Κάτι που του δίνει τη δυνατότητα να καρφώνει χωρίς...καν να σηκώσει τα πόδια του από το παρκέ, όπως έκανε και στο ματς της preseason κόντρα στους Ιντιάνα Πέισερς.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα; Ύστερα από μια άστοχη βολή του Χάρισον Μπαρνς, ο Γουεμπανιαμά έκανε follow κάρφωμα χωρίς να χρειαστεί να πηδήξει .
Δείτε τι έκανε
VICTOR WEMBANYAMA— Hoop Central (@TheHoopCentral) October 14, 2025
HOW DO YOU STOP THIS?! 🤯
pic.twitter.com/L8GriQVWdg
