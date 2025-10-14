Βίντεο - έπος: Ο πιο κοντός παίκτης στην ιστορία του NBA συνάντησε τον Γουεμπανιάμα!

Μια ξεχωριστή συνάντηση είχαμε στο ματς της preseason των Σπερς

O Bίκτορ Γουεμπανιάμα τρέλανε κόσμο στο ματς της preseason κόντρα στους Πέισερς αφού κάρφωσε χωρίς...καν να σηκώσει τα πόδια του από το παρκέ. Πάντως στο ματς είχαμε άλλη μια ξεχωριστή στιγμή. O Γάλλος ψηλός τα... είπε με τον θρύλο του ΝΒΑ και τον κοντύτερο παίκτη ever στην λίγκα, τον Μάγκσι Μπογκς.

Ο Μπογκς δεν φοβήθηκε ποτέ κόντρα στα θηρία

Είναι ίσως ο πιο διάσημος κοντορεβυθούλης στην ιστορία του ΝΒΑ, μια... σφαίρα με απίθανο χειρισμό μπάλας όταν αγωνιζόταν. Ο Μάγκσι Μπογκς που δεν ξεπερνούσε το 1.60 κατάφερε να μπει στο ΝΒΑ και να χαράξει μια λαμπρή καριέρα ξεπερνώντας όλες τις δυσκολίες και βάζοντας τα με αντιπάλους που έμοιαζαν θηρία.

Με... όπλο την αγάπη του για το μπάσκετ και την τεράστια ψυχή του. Δεν... δείλιασε ποτέ, δεν φοβήθηκε παίκτες που έμοιαζαν... τιτάνες για εκείνον. Έπαιξε σε Χόρνετς Μπούλετς, Ράπτορς, Ουόριορς.

Ο Μπογκς είχε συνομιλία με τον.. γίγαντα Γουεμπανιάμα σε ένα πολύ όμορφο στιγμιότυπο στο ματς των Πέισερς με τους Σπερς. Δίπλα τους και ο Κρις Πολ.