O Tζρου Χόλιντεϊ είναι ένα όνομα που... παίζει για τους Λέικερς στα αμερικανά δημοσιεύματα, με τους λιμνάνθρωπους να συνεχίζουν να κινούνται δυναμικά το καλοκαίρι.

O Μάρκους Σμαρτ έχει συμφωνήσει με τους Γουίζαρντς για buy-out στο συμβόλαιό του προκειμένου να μετακομίσει στο Λος Άντζελες για λογαριασμό των Λέικερς. Αυτή η κίνηση ωστόσο θα φέρει αποχωρήσεις από τους λιμνάνθρωπους. Σύμφωνα με τον Anthony Irwin, oι Λέικερς... δουλεύουν μια ανταλλαγή με τους Ντάλτον Κνεχτ και Μάξι Κλέμπερ να είναι στο κάδρο για αποχώρηση.

Πάντως υπάρχει ενδεχόμενο να έρθει κι άλλη κίνηση στα γκαρντ για τους λιμνάνθρωπους με ακόμα έναν πρώην παίκτη των Σέλτικς. Ο λόγος για τον Τζρου Χόλιντεϊ. Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Grant Afseth, ο έμπειρος περιφερειακός παρουσιάζεται σαν στόχος των Λέικερς για το μέλλον μέσω ανταλλαγής.

Οι Λέικερς έχουν φτιάξει ένα πολύ ενδιαφέρον ρόστερ, αφού δίπλα στους ΛεΜπρόν και Ντόντσιτς, πρόσθεσαν και τον ΝτιΆντρε Έιτον. Αν βάλουν και δίπλα στον Σμαρτ, τον Χόλιντεϊ, τότε θα θωρακίσουν και την περιφερειακή τους άμυνα.

Πριν από ένα μήνα, οι Κέλτες έστειλαν στο Πόρτλαντ τον Τζρου Χόλιντεϊ και απέκτησαν τον Ανφέρνι Σάιμονς, μαζί με δύο picks δευτέρου γύρου στο draft. Έτσι μέσα σε λίγα χρόνια ο Χόλιντεϊ πήγε ξανά στο Πόρτλαντ, από το οποίο φυσικά θέλει να αποχωρήσει πάλι.

Jrue Holiday is a “name to monitor” as a potential target for the Lakers 👀



(via Grant Afseth) pic.twitter.com/vOc8VRK5Jh