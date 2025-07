Η ατάκα του Μπίλαπς για τον Λίλαρντ: «Του είπα ότι θα γίνει ο πιο ακριβοπληρωμένος ασίσταντ κόουτς στην ιστορία του NBA»

Τον πιο ακριβοπληρωμένο συνεργάτη θα έχει από φέτος ο Τσάντσεϊ Μπίλαπς στο Πόρτλαντ, με τον Ντέμιαν Λίλαρντ να τονίζει στην παρουσίασή του πως δεν ήταν καθόλου δύσκολη η απόφαση της επιστροφής.

Ο Ντέμιαν Λίλαρντ είναι και πάλι παίκτης των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς. Μία διετία μακριά από το Όρεγκον ήταν αρκετή για τον σούπερ σταρ των Μπλέιζερς, που επέστρεψε και έκανε μάλιστα τις πρώτες του δηλώσεις, κρατώντας και πάλι την κόκκινη φανέλα με τον αριθμό «0».

«Συνήθως αν έχω να πάρω μία απόφαση, ρωτάω αρκετούς ανθρώπους γύρω μου, αλλά αυτή ήταν μία απόφαση που δεν ήταν καθόλου δύσκολη για εμένα» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Ντέμιαν Λίλαρντ.

O 35χρονος γκαρντ έμεινε στους Μπλέιζερς από το 2012 έως το 2023, όταν και πήγε στους Μιλγουόκι Μπακς για να προσπαθήσει να κατακτήσει ένα πρωτάθλημα δίπλα στον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Την περσινή σεζόν οι Μπακς κατέκτησαν το NBA Cup, αλλά για τον Ντέμιαν Λίλαρντ τα χειρότερα μαντάτα ήταν ο τραυματισμός του.

"It never felt right not being home. Through it all, I found my way back."



Damian Lillard on his return to the Blazers 🗣️



(via @trailblazers)pic.twitter.com/hp9XgebXNh