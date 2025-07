Παίκτης των Κλίπερς είναι ο Κρις Πολ, που θα κλείσει την καριέρα του στο Λος Άντζελες, παίζοντας για 21η σεζόν.

Στην ομάδα που πέρασε έξι χρόνια της σπουδαίας καριέρας του, τους Λος Άντζελες Κλίπερς επιστρέφει ο Κρις Πολ. Ο βετεράνος γκαρντ, όπως ανέφερε ο Σαμς Σαράνια, αναμένεται να αγωνιστεί στους Κλίπερς με τους οποίους συμφώνησε για έναν χρόνο.

Ομάδα στην οποία πιθανότατα θα κλείσει την καριέρα του ο 40χρονος πόιντ γκαρντ και 12 φορές All Star στο παρελθόν. Ο Πολ αγωνίστηκε την περσινή σεζόν στο Σαν Αντόνιο και τους Σπερς, βοηθώντας αρκετά στην εξέλιξη του Βίκτορ Γουεμπανιάμα.

Έκλεισε με 82 παιχνίδια τη σεζόν παρά την ηλικία του και μέτρησε 8.8 πόντους, σε 28 λεπτά που πατούσε παρκέ, έχοντας παράλληλα 7.4 πόντους, 3.6 ριμπάουντ, 1.3 κλεψίματα ανά αγώνα.

Η σεζόν που έρχεται θα είναι η 21η του στη λίγκα, με τον Πολ να έχει θητεύσει σε Πέλικανς, Κλίπερς, Ρόκετς, Θάντερ, Σανς, Γουόριορς και Σπερς, όντας ένας από τους καλύτερους πασέρ που έχουν περάσει από τα παρκέ.

Twelve-time All-Star Chris Paul has agreed to a deal with the Los Angeles Clippers, CAA's Steven Heumann, Ty Sullivan and Jessica Holtz told ESPN. Paul had multiple suitors, but chose the contending Clippers and their shared history in L.A. for his likely final, 21st NBA season. pic.twitter.com/qC640MFFeI