Κρις Πολ: Αποσύρεται από την ενεργό δράση
Η 21η σεζόν θα είναι και η τελευταία της καριέρας του 40χρονου πόιντ γκαρντ όπως αποκάλυψε ο έγκυρος Σαμς Τσαράνια του ESPN.
Ο Κρις Πολ αποφάσισε να ρίξει τους τίτλους τέλους, έχοντας μεταξύ πολλών άλλων στο παλμαρέ του 21 All Star Games,11 παρουσίες στις καλύτερες πεντάδες, εννέα φορές στην καλύτερη πεντάδα και καλύτερος rookie το 2006.
Οι Λος Άντζελες Κλίπερς θα αποτελέσουν την τελευταία ομάδα του Κρις Πολ, ο οποίος σε 20 σεζόν στο NBA έχει μετρήσει κατά μέσο όρο 16.9 πόντους, 9.2 ασίστ και 4.5 ριμπάουντ σε σύνολο 1.364 αγώνων έως σήμερα!
