Το συγκινητικό tweet του Αντετοκούνμπο για το πρωτάθλημα του 2021: «Έψαχνα το βίντεο τρία χρόνια, πάντα μου φέρνει δάκρυα στα μάτια»

Τη συγκίνηση που του φέρνει ένα βίντεο από το πρωτάθλημα του 2021 παραδέχτηκε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θυμήθηκε ξανά τις ημέρες που στέφθηκε πρωταθλητής στο NBA με τους Μιλγουόκι Μπακς, το 2021. Για την ακρίβεια ένα βίντεο που έψαχνε, όπως τόνισε, του θύμισε και πάλι το σπουδαίο κατόρθωμά του με τα «Ελάφια».

«Έψαχνα αυτό το βίντεο εδώ και τρία χρόνια. Πάντα μου φέρνει δάκρυα στα μάτια. Αυτοί είναι οι "δικοί μου τύποι" για πάντα» ανέφερε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ποστάροντας ένα συγκινητικό βίντεο με τη χρονιά στην οποία οι Μπακς έφτασαν ως το φινάλε της διαδρομής.

Στο βίντεο υπάρχουν στιγμές από τις προπονήσεις και τα παιχνίδια που έφεραν τους Μπακς στην κορυφή, μαζί με χαρακτηριστικές στιγμές από την πορεία του Greek Freak και τη σχέση του με τους Κρις Μίντλετον, Τζρου Χόλιντεϊ, Μπρουκ Λόπεζ αλλά και τους υπόλοιπους με τους οποίους πανηγύρισε παρέα.

I’ve been looking for this video for three years. It always brings tears to my eyes. These are my guys for life. 💯♾️ https://t.co/lOOTkt3tJ4